بسبب كورونا.. خالد الغندور يطالب الأهلي بإصدار تعهد من أجل عودة الدوري

طالب الإعلامى خالد الغندور ، مجلس إدارة النادى الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بإصدار تعهد بتحمل مسئولية كل فرد في المنظومة فى ظل انتشار فيروس كورونا؛ من أجل إعادة الدورى الممتاز.
كانت اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية برئاسة عمرو الجنايني أعلنت مد تعليق النشاط الرياضى حتى منتصف شهر مايو الجارى لمواجهة انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.
وكتب خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، "النشاط الكروي يعود مع وجود بيان من الأهلي يتعهد فيه بتحمل مسئولية كل فرد في المنظومة وسط هذا الوباء القاتل و خصوصا أن المال والكرة و الشركات الراعية والعقود والفوز ببطولة ليس له قيمة أمام حياة بني آدم".
يذكر أن الحكومة أرسلت مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28 نصها الآتي:
البند 21: عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب لأي لعبة رياضية وذلك بواقع ما يلي:
1% على العقود السنوية البالغة مليون جنيه فأقل.
2% على العقود السنوية من مليون وحتى 2 مليون جنيه.
3% على العقود السنوية من 2 مليون وحتى 3 ملايين جنيه.
5% على العقود السنوية من 3 ملايين وحتى 5 ملايين جنيه.