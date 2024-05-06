مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. تفاصيل حالة طقس اليوم.. فيديو

نشر قسم التوك شو بـ موقع “صدى البلد”، اليوم الاثنين 6-5-2024، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب والدولار، والطقس.

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الإثنين 6 مايو 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3531.5 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3090 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى2648.5جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 24720 جنيه.



استعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، اليوم الاثنين 6 مايو 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 48.02 جنيه للبيع و 47.88 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.40 جنيه للبيع، و 51.24 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.09 جنيه للبيع، و 59.90 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.80 جنيه للبيع، 12.76 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي 156.13 جنيه للبيع، و 155.41 جنيه للشراء.



قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ أجواء اليوم ربيعية معتدلة نهارا في معظم محافظات الجمهورية، إذ تشهد البلاد انخفاضا في قيم الحرارة وأقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بنحو 2 درجة.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 28 درجة مئوية نهارا، بسبب تأثرنا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهو ما سيعمل على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة وتحجب جزءً من أشعة الشمس وتساعد على انخفاض قيم الحرارة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: "مصادر الكتل الهوائية معظمها شمالية قادمة من جنوب أوروبا مرورا بالبحر المتوسط وهي كتل عتدلة ومنخفضة في قيم حرارتها".