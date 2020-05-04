محمد صلاح يطلق أغنية راب جديدة ..فيديو

شارك نجم فريق ليفربول محمد صلاح، في فيديو إعلاني جديد خلال شهر رمضان الكريم، ولكن هذه المرة لشركة بنزين وزيوت.





وكان اللاعب المصري ظهر في إعلان لشركتي "اتصالات"، والذي تمت إذاعته مع مطلع شهر رمضان المعظم.





ونشر صلاح إعلانه الجديد عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام".





وظهر صلاح في الإعلان وهو يرتدي ملابس كاجوال، ويغني بطريقة الراب الشهيرة.





ويستهدف الإعلان الحديث عن نماذج النجاح المنتشرة في مصر، حيث ظهر أشخاص مختلفون يتحدثون عن قصة نجاحهم في الحياة.





واختتم صلاح الإعلان، بجملة "كل واحد عنده قصة عن نجاحه في الحياة".



