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أخبار العالم

لأول مرة منذ 25 مارس.. نيوزيلندا تعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بكورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:52 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت نيوزيلندا، اليوم الإثنين، لأول مرة عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، منذ 25 مارس. 

وقالت الحكومة في نيوزيلندا وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية إن بلاده لم تسجيل إصابات جديدة، ليستقر عدد الإصابات في البلاد إلى 1487 حالة فقط. 

وكانت أخر مرة أعلنت فيها نيوزيلندا عن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا في الـ 16 من مارس الماضي. 

عاد حوالي 400 ألف نيوزيلندي إلى العمل و 75٪ من اقتصادها يعمل، وفقا لرئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

وخفضت الحكومة في البلاد مستوى التأهب الوطني إلى المستوى الثالث عقب خمسة أسابيع من إعلان الطوارئ لمواجهة فيروس كورونا. 

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