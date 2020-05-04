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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنوك اليوم الاثنين 4-5-2020

الإثنين 04/مايو/2020 - 09:16 ص
عملات
عملات
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محمد يحيى

شهد متوسط أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين؛ استقرارا بحسب تسعيرة النقد الأجنبي للبيع والشراء لدى البنك المركزي المصري.


سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه استقرار للأسبوع السادس على التوالي بدون أي تغيير ليستقر عند 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع.


وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه نحو 17.24 جنيه للشراء و 17.35 جنيه للبيع، أما الجنيه الإسترليني فبلغ 19.63 جنيه للشراء و 19.75 جنيه للبيع.


ووصل سعر الفرنك السويسري مقابل الجنيه نحو 16.32 جنيه للشراء و 16.43 جنيه للبيع، و الـ 100 ين ياباني مقابل الجنيه نحو 14.68 جنيه للشراء و 14.77 جنيه للبيع.


وبلغ سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه نحو 2.22 جنيه للشراء و 2.23 جنيه للبيع.


وعلي مستوي العملات العربية وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.17 جنيه للشراء و 4.2 جنيه للبيع، و الدرهم الإماراتي عند 4.27 جنيه للشراء و 4.3 جنيه للبيع.


وأخيرا وصل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه نحو 50.89 جنيه للشراء مقابل 51.23 جنيه للبيع.

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