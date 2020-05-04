تصريح استفزازي من إيران في سنوية خروج أمريكا من الاتفاق النووي

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الاثنين، إن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران "غير مشروعة"؛ وذلك قبل أيام من الذكرى السنوية لخروج امريكا من الاتفاق النووي.





ووفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أضاف موسوي، خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون، أن الولايات المتحدة لم تعد عضوًا في الاتفاق، مشيرًا الى نقض أمريكا تعهداتها الدولية وسلوكياتها الأحادية التي تؤكد عدم التزامها بالقانون الدولي، الأمر الذي يؤدي إلى انهيار النظام العالمي.





وأضاف موسوي قائلا إن "للاتفاق النووي عدة نتائج من بينها رفع حظر الأسلحة عن إيران، مضيفا أن امريكا بخروجها غير القانوني من الاتفاق النووي أرادت الغاء كل النتائج السياسية والاقتصادية والأمنية للاتفاق، كما اتخذت سياسة الضغوط القصوى على إيران، لكنها لم تحقق أهدافها".





وأكد أن "إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى... خطوة أمريكا عير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسبًا".





وأعرب موسوي عن اعتقاده بان امريكا لن تصل الى اهدافها الحالية لأن ماتريده لايستند إلى أساس قانوني ولأنها لم تعد عضوًا في الاتفاق النووي، كما أن إيران على ارتباط مع باقي الأعضاء، ومن المستبعد أن يرضخ العالم للمطالب الأمريكية.





والخميس الماضي، قالت الولايات المتحدة إنها "تأمل" في أن يمدد مجلس الأمن الدولي حظر الأسلحة على إيران قبل انتهائه في أكتوبر المقبل.