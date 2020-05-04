رغد صدام حسين تهدد بملاحقة ومحاسبة مستولين على أملاك عائلتها

هددت "رغد" ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين بملاحقة ومحاسبة من استولوا على املاك عائلتها، محذرة من تمادي اخرين في العراق في تجاهل ذلك بفرض هيمنتهم على مقتنيات كانت تخص عائلتها.





وكتبت رغد صدام حسين، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، قائلة: سنقاضي كل من استحوذ على ممتلكات العائلة الشخصية، هذه وغيرها وأشارت إلى صورة سيارة رياضية كانت ملكا لعائلتها.





وأضافت: ننبه الآخرين إلى عدم الانخراط في هذه الأمور لأي سبب لأنهم سيتعرضون للمساءلة القانونية.





وسقط حكم الرئيس صدام حسين عام 2003 حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق.





والقت القوات الامريكية القبض عليه في 13 ديسمبر عام 2003م في عملية سميت بـ "الفجر الأحمر" جرت بعدها محاكمته، بعد توجيه اتهامات له بجرائم نفذها وبموجبها حكم عليه بالإعدام به في 30 ديسمبر عام 2006



