صحف الكويت اليوم: مقتل 126 تكفيريًا وتدمير 228 مخبأ في سيناء.. إصابات كورونا في الكويت زادت 1400% بأبريل.. وترامب: توافر لقاح الفيروس بنهاية 2020

وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 171 حالة من «كورونا»

الأردن: عودة الحياة .. وفتح جميع الأنشطة الاقتصادية الأربعاء المقبل

طهران: غير مشروعة.. مساعي واشنطن لتمديد حظر الأسلحة على إيران

الجامعة العربية ترحب بتقرير «الجنائية الدولية» بشأن الأراضي المحتلة

أوروبا تدخل اليوم مرحلة جديدة من تخفيف قيود فيروس كورونا

نيوزيلندا: لا إصابات جديدة بـ «كورونا» للمرة الأولى منذ مارس





تناولت الصحف الكويتية اليوم، الاثنين، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ فيما ركزت بشكل خاص على الجانب المصري.





وسلطت صحيفة الأنباء الضوء على إعلان القيادة العامة للقوات المسلحة القيام بعمليات ملاحقة ودحر العناصر الإرهابية ب‍سيناء خلال الفترة الماضية أسفرت عن تنفيذ 22 مداهمة و16 عملية نوعية، كما أسفرت عن مقتل 126 فردا تكفيريا، عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة مختلفة الأعيرة وأحزمة ناسفة معدة للتفجير بشمال ووسط سيناء.





محليا، ركزت صحيفة الراي على اعلان وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح اليوم الاثنين شفاء 171 حالة من المصابين بفيروس كورونا (سارس كوف - 2) المسبب لمرض (كوفيد - 19) ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1947 حالة.





وذكرت صحيفة القبس ان شركة الخطوط الجوية الكويتية أعلنت عن استكمال تشغيل 95 رحلة، وذلك ضمن خطة إجلاء المواطنين العالقين في الخارج والتي تعد الاكبر بتاريخ الكويت، وقد جاءت بحسب ما أقرته الحكومة جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في أنحاء العالم.





ووفقا لصحيفة الجريدة، مع زيادة المسحات المخبرية التي تجريها وزارة الصحة، سجلت الكويت، أمس، أعلى حصيلة وفيات وإصابات يومية منذ بدء أزمة تفشي وباء كورونا، إذ بلغت حالات الوفيات الجديدة 5، إضافة إلى 364 إصابة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 38، والإصابات إلى 4983.





وكشف المتحدث الرسمي باسم «الصحة» د. عبدالله السند، في مؤتمر صحافي أمس، أنه تم إجراء 196397 مسحة مخبرية PCR حتى الآن، منها 7397 مسحة منذ 27 أبريل حتى 2 مايو الجاري.





وفي سياق المتصل، قالت الصحيفة إنه بعد فترة كانت أشبه بجس النبض خلال فبراير ومارس الماضيين، كشر فيروس كورونا عن أنيابه في الكويت، وضرب بقوة خلال أبريل الماضي الذي دشن خلاله الوباء سجل وفياته في البلاد ليحصد أرواح 26 شخصًا، مع قفزة كبيرة في أعداد المصابين بالفيروس إلى 4024، مقارنة بـ 289 فقط في نهاية الشهرين السابقين عليه، بزيادة 3735، مما يعني أن نسبة الإصابات تضاعفت نحو 1400%.





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عربيا وإقليميا، أشارت صحيفة الوطن إلى اعلان وزارة الصحة العمانية عن تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا كوفيد19 منها 37 حالة لعمانيين، و32 حالة لغير عمانيين.





وقالت صحيفة القبس إن الحكومة الأردنية أعلنت، امس الأحد، رفع جميع القيود على الأنشطة الاقتصادية بدءًا من الأربعاء، في أحدث خطوة لتخفيف قيود «كورونا» في المملكة. وقال وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني د. طارق الحموري إنه تقرر فتح جميع القطاعات وبكامل طاقتها الإنتاجية اعتبارًا من الأربعاء المقبل.





بينما أبرزت صحيفة الوطن ترحيب جامعة الدول العربية أمس الأحد بتقرير المحكمة الجنائية الدولية الخاص باختصاص المحكمة الاقليمي في فلسطين وتاكيده ولايتها الجغرافية على الارض الفلسطينية المحتلة التي تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.





أوضحت صحيفة الراي تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم الاثنين، بأن مساعي الولايات المتحدة لتمديد حظر على الأسلحة فرضه مجلس الأمن الدولي على طهران «غير مشروعة».





وأضاف موسوي خلال مؤتمر صحفي أسبوعي بثه التلفزيون «إيران لا تسعى للانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في 2015 مع ست قوى... خطوة أمريكا عير مشروعة وسيكون رد فعلنا متناسبا».





دوليا، أبرزت صحيفة القبس توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن لقاح فيروس كورونا المستجد سيكون متاحا بحلول نهاية عام 2020.





وقال ترامب لفوكس نيوز: «نحن واثقون جدا من أننا سنحصل على لقاح في نهاية العام، بحلول نهاية العام، مشيرًا إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في سبتمبر».





وردا على سؤال عما سيكون عليه رد فعله إذا ما اكتشفت دولة أخرى لقاحًا قبل الولايات المتحدة، أجاب ترامب لا أبالي، أريد فقط الحصول على لقاح ناجح، إذا كانت دولة أخرى هي التي ستجد اللقاح «سأرفع قبعتي».





وأوضحت صحيفة الراي أن المفوضية الأوروبية قد سمحت، اليوم الاثنين، لفرنسا بتقديم دعم بقيمة سبعة مليارات يورو لشركة «اير فرانس» لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدّ.





وقالت المفوضة الأوروبية للمنافسة مارغريت فيستاغر في بيان أن «هذه الضمانة وقرض المساهمين اللذين تمنحهما فرنسا وتبلغ قيمتهما سبعة مليارات يورو، سيوفران لإير فرانس السيولة التي تحتاج إليها بشكل طارئ للصمود أمام تداعيات الوباء العالمي».





أفادت صحيفة القبس بإعلان وزارة الصحة في نيوزيلندا، اليوم الاثنين إن البلاد لم تسجل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، للمرة الأولى منذ 16 مارس. وقال آشلي بلومفيلد مدير عام الصحة، إن البلاد لم تسجل أي وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس ليبقى عدد الوفيات عند 20 حالة.





وذكرت صحيفة الأنباء أن الصين سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أمس، صعودا من حالتين في اليوم السابق.





وأضافت اللجنة إن جميع الحالات الجديدة لأشخاص قادمين من الخارج. وسجلت اللجنة أيضا 13 حالة دون ظهور أعراض بزيادة حالة واحدة عن اليوم السابق.





قالت صحيفة الجريدة إن دول أوروبية اليوم مرحلة جديدة ومعقدة من تخفيف قيود «كورونا»، في حين اختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب استئناف حملته الانتخابية تحت عنوان إعادة الولايات المتحدة إلى العمل.





كما سيستأنف العمل في قطاعات الصناعات، والتشييد وتجارة الجملة. وسيكون مخولًا للمطاعم والحانات بيع طلبات يأتي الزبائن لأخذها من المكان. أما إعادة فتح الأبواب بشكل تام فهو مقرر في الأول من يونيو، كما هو الحال بالنسبة إلى صالونات التجميل وتصفيف الشعر.





أشارت صحيفة الراي إلى استهداف تفجير بعربة ملغومة مركزا عسكريا بجنوب أفغانستان حيث كان يتمركز 150 فردا على الأقل من الجيش والمخابرات.





وأعلنت حركة طالبان، اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من أمس الأحد، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى.





وذكرت صحيفة الوطن أنه بعد سلسلة من التصريحات القوية التي يمكن أن تثير قلق الكثيرين خلال الأسابيع الماضية، وأبرزها أن فيروس كورونا لن ينتهي من العالم سريعا، خرجت منظمة الصحة العالمية بتصريحات يمكن اعتبارها "مشجعة" في إطار معركة السيطرة على الوباء الفتاك الذي سبق أن وصفته بـ"عدو البشرية".



