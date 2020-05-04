AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب الحكومة بفرض ارتداء الكمامة في كافة المنشآت ووسائل المواصلات

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
فريدة محمد
ناشد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب،الشعب المصرى منح أكبر اهتمام للتصريحات الصادرة من كبار المسئولين بوزارة الصحة بشأن كل مايتعلق بملف فيروس كورونا.

وقال " الحناوى " فى بيان أصدره اليوم ان تصريحات مسئولى وزارة الصحة بأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد سوف يؤدى إلى كارثة وسنتحول إلى إيطاليا جديدة وستزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب لا بتخيله أحد وأن وزارة الصحة قدمت كل ما لديها من أجل التغلب عليه الفيروس ومواجهته إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات التي حددتها الدولة وبالتالى زادت نسب الإصابات في مصر تتطلب وقفة جادة من جميع المصريين وعلينا جميعا ان نتخذ هذه التصريحات مأخذ الجد قبل فوات الأوان.

وقال النائب محمد هانى الحناوى أنه يجب على أى مواطن يشعر بأي أعراض بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس وأن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.

وطالب الحكومة بضرورة فرض ارتداء الكمامة للجميع، فى كل التعاملات في المصانع والمصالح الحكومية والخاصة المحلات وجميع وسائل المواصلات سواء السكة الحديد او مترو الانفاق او الاتوبيسات والميكروباصات وغيرها من وسائل المواصلات وأن يكون قرارا ملزما لا يمكن مخالفته من قبل المواطنين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائبة: تزاحم المواطنين أمام معامل الصحة كارثة قد تسبب مئات الإصابات بـ كورونا

أول تعليق من الرئيس السيسي على تكدس المواطنين بالمواصلات.. فيديو

السيسى عن الكمامات: هوزعها ولو ببلاش.. فيديو

ماذا يقصد الرئيس بالإجراءات الأكثر حدة؟ صحة البرلمان تجيب

اقتراح برغبة بتوزيع كمامات على مداخل بوابات محطات القطارات والمترو

الكمامة ضروري.. مقترح برلماني بتوقيع غرامة 100 جنيه لمخالفي ارتدائها في المترو والمواصلات

ترشيحاتنا

هل هناك علاقة بين أدوية الضغط وفيروس كورونا.. اعرف الحقيقة

قصة انفصال محمود كهربا عن شقيقة نجمة مسرح مصر .. تفاصيل

زوال فيروس كورونا في 19 رمضان .. حديث نبوي يثير الجدل بين الفلك والشرع

محمد بن زايد يرحب بدعوة "الصلاة لرفع وباء كورونا"

أسعار الذهب في الكويت اليوم الإثنين 4-5-2020

طريقة ختم القرآن في أسبوع.. اغتنمها في الأيام المباركة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يعزز صحة القلب ويقوي المناعة.. فوائد تناول حليب جوز الهند

حكاية أكلة.. الكوسة تتغير من تاجر يسعى للرزق إلى رمز للمحسوبية

من جناح شهر العسل إلى الزنزانة.. القبض على عروسين بسبب خرق الحجر الصحي