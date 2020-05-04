برلماني يطالب الحكومة بفرض ارتداء الكمامة في كافة المنشآت ووسائل المواصلات

ناشد النائب محمد هانى الحناوى عضو مجلس النواب،الشعب المصرى منح أكبر اهتمام للتصريحات الصادرة من كبار المسئولين بوزارة الصحة بشأن كل مايتعلق بملف فيروس كورونا.





وقال " الحناوى " فى بيان أصدره اليوم ان تصريحات مسئولى وزارة الصحة بأن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الحكومة من أجل تجنب الإصابة بفيروس كورونا المستجد سوف يؤدى إلى كارثة وسنتحول إلى إيطاليا جديدة وستزيد أعداد الإصابات والوفيات بشكل مرعب لا بتخيله أحد وأن وزارة الصحة قدمت كل ما لديها من أجل التغلب عليه الفيروس ومواجهته إلا أن المواطنين لا يلتزمون بالإجراءات التي حددتها الدولة وبالتالى زادت نسب الإصابات في مصر تتطلب وقفة جادة من جميع المصريين وعلينا جميعا ان نتخذ هذه التصريحات مأخذ الجد قبل فوات الأوان.





وقال النائب محمد هانى الحناوى أنه يجب على أى مواطن يشعر بأي أعراض بالإصابة بفيروس كورونا المستجد، أن يتوجه على الفور إلى أقرب مستشفى حميات ليتم فحصه وأخذ عينة منه للتأكد من عدم إصابته بالفيروس واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل التأكد من سلامته وعدم إصابته بالفيروس وأن هذا الأمر لا يدعو إلى الخجل بالمرة.





وطالب الحكومة بضرورة فرض ارتداء الكمامة للجميع، فى كل التعاملات في المصانع والمصالح الحكومية والخاصة المحلات وجميع وسائل المواصلات سواء السكة الحديد او مترو الانفاق او الاتوبيسات والميكروباصات وغيرها من وسائل المواصلات وأن يكون قرارا ملزما لا يمكن مخالفته من قبل المواطنين.