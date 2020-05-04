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الحياة تعود لشوارع ووهان بعد تخفيف قيود كورونا.. فيديو

الإثنين 04/مايو/2020 - 12:39 م
تخفيف القيود بووهان
تخفيف القيود بووهان الصينية
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية " روسيا : اليوم " فيديو افادت فيه ان ووهان الصينية مركز الفيروس التاجى عادت فيه من جديد الحياة بعد تخفيف القيود .

و عرضت صورة لقطار مسافرين يرسو في محطة ووهان الصنية ، فقد تبدو الصورة بسيطة لكنها تحمل الكثير من الدلالات في زمن الكورونا ، فالحياة متوقفة في المدينة منذ نحو شهرين، حيث لم يكن هناك أي اتصال بالعالم الخارجي، ولم يسمح بدخول المدينة سوى لأفراد الطواقم الطبية والأشخاص المكلفين بنقل سلع أساسية 
بعدما كانت بؤرة تفشي الوباء في العالم. لكن السلطات منذ الأربعاء بدأت ترفع تدريجيا القيود المفروضة مع الحذر من إصابات "مستوردة".

وبعد حجر صحي عام دام لشهرين، باشرت السلطات الصينية في رفع بعض القيود المفروضة بسبب الحجر الصحي، على مدينة ووهان التي كانت بؤرة تفشي فيروس كورونا.

 وبدأت مظاهر الحياة الطبيعية تعود بحذر إلى المدينة التي تتأهب حاليا لمواجهة تهديد جديد محتمل هو الإصابات "المستوردة".

وتم تخفيف القيود على السفر مع استئناف محطة قطارات ووهان المكتظة رسميا الرحلات القادمة ، بينما أعيد فتح الطرقات السريعة برفع العزل التام غير المسبوق الذي أبقى أكثر من 50 مليون شخص في أنحاء مقاطعة هوباي في منازلهم.

وأطلق ذلك موجة معاكسة من التنقل من السكان المحليين الذين كانوا عالقين في مناطق أخرى في الصين، حيث تحدث كثيرون عن تعرضهم لقيود على حركتهم، إذ بدأوا بالعودة إلى منازلهم بعدما منعوا من ذلك لعشرة أسابيع على الأقل.

ويجلب العائدون الذين وصل كثيرون منهم على متن قطارات وهم يرتدون أقنعة واقية وقفازات وبزّات واقية، معهم احتمال التسبب بموجة جديدة من الإصابات. لكن يبدو أن السلطات ترفض المخاطرة.

وقبل مغادرتهم محطة ووهان، يتعيّن على جميع الركاب تسجيل بياناتهم الشخصية وتفاصيل تنقلاتهم السابقة قبل فحص حرارتهم.

وعليهم كذلك إما إبراز شهادة بأنهم بصحة جيدة أو تصنيف "أخضر" أي "آمن" على تطبيق في الهواتف النقالة تم تبنيه في أنحاء البلاد ويستخدم بيانات واسعة النطاق لتعقب إن كان الشخص زار مناطق عالية المخاطر في الصين.
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