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فن

شاهد.. صور جديدة لـ نور من مسلسل البرنس

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:13 م
صدى البلد
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ندى فكرى
شاركت الفنانة نور اللبنانيه ، جمهورها بصوره لها من خلال حسابها الخاص عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

و علقت نور على الصوره قائلة :" ‏استنوا حلقه انهارده من مسلسل البرنس ".

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيها ، حيث جاء تعليق أحدهم كالتالي :" دخيل جمالك شو حلوه ".

وتابعت أخرى قائلة :" قمر يا نور في كل حالاتك ".

و اضافت احد معجبين نور " المسلسل حلو اوي عشان انتي فيه " 

و تشارك نور في رمضان 2020 بمسلسل "البرنس" تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش وعدد آخر من الفنانين .
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