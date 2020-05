شاهد.. صور جديدة لـ نور من مسلسل البرنس

View this post on Instagram

استنوا حلقة النهاردة من مسلسل #البرنس 👀 يعرض على @dmctv.eg الساعة ٧:٤٥ مساءًا والإعادة ٢:٣٠ صباحًا و ١٠ صباحًا 🖥 #رمضان٢٠٢٠ #رمضان_كريم #StayHome #StaySafe #Quarantine #Ramadan2020 #MonthOfGood