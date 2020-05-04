كريم فهمي يشارك جمهوره صورة من مسلسل ونحب تاني ليه

نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له من مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"





وجمعت الصورة بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز في المسلسل، وأشاد الجمهور في تعليقات بدور كريم فهمي في المسلسل وبدور ياسمين.





وعلق كريم علي الصورة قائلا " مراد و غالية".





وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه، وعلق أحدهم قائلا:" بتجنن يا كريم و المسلسل تحفه".





وتابعت أخرى قائلة :" انت أحلي حاجة في المسلسل ".





ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.