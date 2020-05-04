AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

كريم فهمي يشارك جمهوره صورة من مسلسل ونحب تاني ليه

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:39 م
صدى البلد
Advertisements
ندى فكرى
نشر الفنان كريم فهمي صورة جديدة له من مسلسل "ونحب تاني ليه" عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وجمعت الصورة بينه وبين الفنانة ياسمين عبد العزيز في المسلسل، وأشاد الجمهور في تعليقات بدور كريم فهمي في المسلسل وبدور ياسمين.

وعلق كريم علي الصورة قائلا " مراد و غالية".

وتفاعل مع الصوره عدد من محبيه، وعلق أحدهم قائلا:" بتجنن يا كريم و المسلسل تحفه".

وتابعت أخرى قائلة :" انت أحلي حاجة في المسلسل ".

ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.
View this post on Instagram

مراد و غاليه

A post shared by Karim Fahmy (@karimfahmiofficial) on

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل من جديد حول ارتباطها بـ أحمد العوضي

بالترمومتر.. كريم فهمي يثير الجدل من كواليس ونحب تاني ليه

كريم فهمي يروج لمسلسله الجديد في رمضان 2020

اضرب جامد..أحمد فهمي يكشف رأية في مسلسل "و نحب تاني لية" لياسمين عبد العزيز

شريف منير ينشر صورة من كواليس ونحب تانى ليه.. شاهد

بفيديو خمس ثواني.. ياسمين عبد العزيز ورضوى الشربيني تشعلان الانستجرام

ترشيحاتنا

هل يجوز أداء 3 ركعات الوتر بتشهد واحد؟ الأزهر يجيب

من جناح شهر العسل إلى الزنزانة.. القبض على عروسين بسبب خرق الحجر الصحي

المنشقون في مرمى الانتقادات.. زعيم كوريا الشمالية يوجه ضربة قاسمة للمعارضة

النواب يقر فرض رسوم تنمية 30 قرشا للبنزين و25 قرشا للسولار

اللجنة العامة بالبرلمان توافق على إعلان حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر

الناس كلت وشي .. وفاء عامر لشقيقتها: منك لله .. وآيتن ترد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

شاهد| مباحث تموين القاهرة تشن حملة على الأسواق وتضبط عددا من المخالفات

تخلصك من الانتفاخ والفضلات.. خلطة خارقة لتنظيف القولون