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رياضة

ميدو ينتقد محمد الشناوي بعد مقلب رامز مجنون رسمى

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:26 م
صدى البلد
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منار نور
علق احمد حسام ميدو لاعب الزمالك علي حلقه محمد الشناوي مع رامز في برنامج رامز مجنون رسمي . 

وكتب " ميدو " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الآن وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه  " .

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويتم تقييد الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، والذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.
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