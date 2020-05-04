ميدو ينتقد محمد الشناوي بعد مقلب رامز مجنون رسمى

علق احمد حسام ميدو لاعب الزمالك علي حلقه محمد الشناوي مع رامز في برنامج رامز مجنون رسمي .
وكتب " ميدو " من خلال حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر : أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الآن وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه " .
أحب الشناوي حارس الأهلي وبالنسبة لي هو أفضل حارس في مصر الان وكنت أتوقع من حارس مصر الأول عندما يسئل عن المدافعين الذين يفضل اللعب خلفهم بأن تكون إجابته خط دفاع منتخب مصر بالكامل وليس خط دفاع ناديه!!— Mido (@midoahm) May 4, 2020