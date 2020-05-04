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أخبار العالم

انتكاسة.. وفيات كورونا تعاود الارتفاع من جديدة في فرنسا والإجمالي يتجاوز 25 ألفا

الإثنين 04/مايو/2020 - 08:20 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت فرنسا اليوم، الإثنين، ارتفاع أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وسجلت فرنسا 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الوفيات 25 ألف شخص.

ويأتي هذا الارتفاع بعدما شهدت أعداد الوفيات في فرنسا انخفاضا في الأعداد أمس، بواقع 135 حالة وفاة فقط.

وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه من الضروري العمل على تطوير البنى التحتية الصحية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف ماكرون اليوم الاثنين، خلال مؤتمر المانحين حول فيروس كورونا أن يجب التنسيق من أجل تسريع الأبحاث لإيجاد أدوية ولقاحات لكورونا.

ودعا الجميع للمشاركة في تمويل التجارب للوصول لعلاج لفيروس كورونا، لافتا إلى أنه يجب إنتاج اللقاح بشكل كبير عند التوصل إليه وتوزيعه على الجميع، وشدد على ضرورة جعل اللقاح المرتقب لفيروس كورونا ملكية جماعية، ويتم وتوزيعه على الجميع.

وأوضح أن فرنسا ستقدم 500 مليون دولار لدعم مبادرات إيجاد لقاح لفيروس كورونا.


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