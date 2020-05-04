السقا يهزم الميرغني ويتبرع بـ 100 ألف جنيه لجمعية رسالة

فاز النجم أحمد السقا في مسابقة أطول نفس على ضيفه بحلقة اليوم حمدي الميرغني، وبفوز السقا الأخير أستطاع أن يحصل على 100 الف جنيه ليتبرع بها لجمعية رسالة للاعمال الخيرية.





وحل الممثل حمدي الميرغني، ضيفا على النجم احمد السقا في برنامج «أغلب السقا»؛ وفي ثاني فقرات البرنامج مسابقة «نفخ البلونة» فاز بها السقا.





وكان السقا ايضا فاز بمسابقة كرة العميان؛ وعلق حمدي الميرغي: «انا عملت وضعيت الكلب عشان أكسب وبرضو خسرت، ده ياجماعة بينط من على النيل من عير دوبلير هكسبه أزاى».





برنامج "اغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسة ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم.





وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالغ المالية التي ربحها لإحدى الجهات الخيرية، بالإضافة إلى ذلك يوجد مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.





يُعرض برنامج "اغلب السقا" على MBC مصر يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 12:00 منتصف الليل.