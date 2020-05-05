محمد صبحي: تنبأت بحرب فيروسية عالمية منذ مسرحية خيبتنا في 2004..فيديو

قال الفنان محمد صبحي في قراءة متوقعة لشكل العالم ومصر في فترة مابعد كورونا فيما يخص الاجتماع والفن أن مايحدث الان لم يكن أحد يتوقعه مشيرًا أن توقع تغيرات كبيرة في الاجتماع والفن على مستوى العالم ليس منذ جائحة كورونا وعبر عن ذلك عبر مسرحية " خيبتنا " في عام 2004 وعرضت في 2018 حتى حدوث الجائجة وتعليق المسارح.

وأضاف الفنان محمد صبحي خلال مداخلة عبر تطبيق " ماسنجر " مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية العربية الحدث, أن مسرحيته تحدثت وإستقرات ان حربًا فيروسية قادمة للعالم مشيرًا أن المسرحية كانت نتاج مشروعات قديمة للاستعمار حول ماهية تفكيك العالم العربي وقالوا فيها " خسارة قتل العربي برصاصة ويمكن تقسيمهم لاعراق واجناس والخريطة التي تم إعدادها موجودة بتقسيم المنطقة مشيرًا أنه مؤمن بنظرية المؤامرة قائلًا " بعمل حسابي دايمًا أن نسبة 1% من نظرية المؤامرة قد تتحقق " مشيرًا أن رفض المثقفين والنخبة لتبني نظرية المؤامرة نوعًا من التخدير ".

وأوضح محمد صبحي أن ثمة فيديوهات منتشرة تحذيرية من بيل جيتس منذ عام 2018 حذرت من جائحة فيروس " قاتل " وموجودة على اليوتيوب مشيرًا أن العالم يشغلنا الان بقصص اخرى زي الفيروس جه منيين من الصين ولا ؟ هو فيروس قديم واتحور ولالا ؟ وكل ده شغل وقت عشان يصرفونا عن القضية الرئيسية

وتابع صبحي في قراءة للمستقبل " بعبارة بسيطة أققولك الي كنا بنعمله مش هنعمله والي مكناش بنعمله هنعمله ولازم نعمله : شارحًا ذلك قائلًا " أننا سنشهد نقلة مخيفة وخطيرة وانا لم انزعج من كورونا في حد ذاتها وعرفت المطلوب مني كإجراءات إحترازية وبعمله مش من ساعه قرار الحكومة لكن من قبله من يوم 4 مارس وهو اليوم الذي يصادف ثاني ايام عقب ذكرى عيد ميلادي التي تصداف الثالث من مارس ولم أغادر البيت من وقتها ".

مشيرًا أن المشكلة الحقيقية أنا مابعد كورونا مرعب ومش عاوزين ندلع ولانريد نتكلم كلام العالم الافتراضي نحن مواجهين كأمة أو بلد أو دولة بفيروسات اخطر في المستقبل ومش هبالغ لو قلت ألف فيروس جايين تانيين وكل واحد له شكل أخر لكن الاساس في المواجهة لكل دولة في مستقبل مابعد كورونا أننا نهتم بلقمتنا لان لو معملناش كده إرادتنا مش هتبقى في إيدينا ولابد أن نهتم بالتصنيع المحلي ونصنع كل شيء حتى ملابسنا وتقليل الاستيراد مشيرًا أن المجتمع لابد ان يتوقف عن السفه الاستهلاكي لان هذا عبث في الحياة وليس هذه هي الحياه .





وتسائل صبحي قائلًا " هل من المعقول أن تتحايل الحكومة على الشعب انو يعد في البيت ؟ أنا متضرر من الحجر الصحي لاني صاحب مسرح ودي شغلتي لكن لازم نسمع كلام البلد الي عملت الي عليها وزيادة منتقدًا سلوك الشارع قائلًا " إحنا تمردنا من أجل الخروج للشارع " مشيرًا أن المجتمع المصري يجب ان يعي ان عادتنا القديمة ستختفي ولن نعود لها مجددًا .