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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تخطط لتقليل عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 08:39 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتقليل عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط التباطؤ في زيادة أعداد المصابين بالفيروس.

وقال نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء إن عدد أسِرَّة المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا يبلغ 5533 سريرًا، منها 4649 سريرًا شاغرًا حاليًّا.

وأضاف كيم -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أنه سيتم تخفيض العدد إلى 3800 سرير، وسيكون 2924 سريرا منها متاحة للمرضى على الفور.

وقال "ومع ذلك، فإن الأسرَّة التي سيتم تحويلها للمرضى الذين يعانون من أمراض غير معدية، سيتم تخصيصها لمرضى كورونا مرة أخرى على الفور إذا لزم الأمر".
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