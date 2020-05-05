كوريا الجنوبية تخطط لتقليل عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى كورونا

تخطط الحكومة الكورية الجنوبية لتقليل عدد المستشفيات المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسط التباطؤ في زيادة أعداد المصابين بالفيروس.





وقال نائب وزير الصحة كيم كانج-ليب في مؤتمر صحفي دوري اليوم الثلاثاء إن عدد أسِرَّة المستشفيات المخصصة لمرضى كورونا يبلغ 5533 سريرًا، منها 4649 سريرًا شاغرًا حاليًّا.





وأضاف كيم -حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية /يونهاب/- أنه سيتم تخفيض العدد إلى 3800 سرير، وسيكون 2924 سريرا منها متاحة للمرضى على الفور.



