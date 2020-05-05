لليوم الرابع على التوالي.. روسيا تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بـ كورونا معظمها في العاصمة

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لليوم الرابع على التوالي ووفاة 92 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.





ووفقا لـ "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات الصحية في روسيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 10102 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة المصابين إلى 155370 مصابا.





واعتبارا من يوم السبت، بدأت روسيا تسجيل أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا فقد سجلت أمس الاثنين 10581 إصابة .





وارتفعت حصيلة الوفيات منذ بدء تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19" في روسيا إلى 1770 حالة. بعد تسجيل 92 حالة جديدة.





وقالت اللجنة الروسية المكلفة بمراقبة ورصد تفشي الفيروس، إن أكبر عدد مصابين تم تسجيله في موسكو حيث تجاوز 50% من إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية في روسيا، وبلغ في موسكو وحدها 5714 إصابة.





وتخضع الغالبية العظمى من الأقاليم الروسية للإغلاق منذ أواخر مارس، حيث صدرت أوامر للمواطنين بالبقاء في منازلهم، بينما يسمح بالعمل للأعمال الأساسية فقط، مثل محلات البقالة والصيدليات والبنوك.





ومدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتن فترة الإغلاق حتى الحادي عشر من مايو، وكلف الحكومة بوضع خطة لإعادة فتح البلاد تدريجيا.



