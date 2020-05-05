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فن

عمر كمال : محمد رمضان بيتحارب من داخل وخارج الوسط الفنى

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 01:06 م
صدى البلد
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شروق حمدى
عبر الفنان عمر كمال ، عن حبه الشديد للنجم محمد رمضان حيث نشر بوستر مسلسل "البرنس" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

وعلق كمال على البوستر قائلا: " إنسان ف منتهى الجدعنة والرجولة و بيجبر بخاطر الكل ومش بيقفل بابه ف وش حد وعن تجربة".

وتابع كمال: " اتشوه من كل حتة عشان يوقعه المسلسل بتاعه وقاله بيكرر نفسه وقاله معندهوش جديد وقاله شعبيته ف النازل و بيتحارب ف جوه الوسط بتاعه قبل بره وحرفيا واقف بطوله معهوش غير حب الناس وربنا قبل كل شئ ".

واضاف كمال: " بس فاجئ الكل بمسلسل فاق كل التوقعات ونافس بقوة وفرض نفسه بموهبته وشغله وقصة مسلسله وأحداثه اللى يوم عن التانى تشدك اكتر .. محمد رمضان ذكى وشاطر ودخل اى مجال نجح ( تمثيل .. إعلانات .. اغانى .. مسرح ) محمد رمضان لسه عنده كتير 💪🏻 @mohamedramadanws 👌❤️"

تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎

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إنسان ف منتهى الجدعنة والرجولة و بيجبر بخاطر الكل ومش بيقفل بابه ف وش حد وعن تجربة .. اتشوه من كل حتة عشان يوقعه المسلسل بتاعه وقاله بيكرر نفسه وقاله معندهوش جديد وقاله شعبيته ف النازل و بيتحارب ف جوه الوسط بتاعه قبل بره وحرفيا واقف بطوله معهوش غير حب الناس وربنا قبل كل شئ .. بس فاجئ الكل بمسلسل فاق كل التوقعات ونافس بقوة وفرض نفسه بموهبته وشغله وقصة مسلسله وأحداثه اللى يوم عن التانى تشدك اكتر .. محمد رمضان ذكى وشاطر ودخل اى مجال نجح ( تمثيل .. إعلانات .. اغانى .. مسرح ) محمد رمضان لسه عنده كتير 💪🏻 @mohamedramadanws 👌❤️

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