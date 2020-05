عمر كمال : محمد رمضان بيتحارب من داخل وخارج الوسط الفنى

View this post on Instagram

إنسان ف منتهى الجدعنة والرجولة و بيجبر بخاطر الكل ومش بيقفل بابه ف وش حد وعن تجربة .. اتشوه من كل حتة عشان يوقعه المسلسل بتاعه وقاله بيكرر نفسه وقاله معندهوش جديد وقاله شعبيته ف النازل و بيتحارب ف جوه الوسط بتاعه قبل بره وحرفيا واقف بطوله معهوش غير حب الناس وربنا قبل كل شئ .. بس فاجئ الكل بمسلسل فاق كل التوقعات ونافس بقوة وفرض نفسه بموهبته وشغله وقصة مسلسله وأحداثه اللى يوم عن التانى تشدك اكتر .. محمد رمضان ذكى وشاطر ودخل اى مجال نجح ( تمثيل .. إعلانات .. اغانى .. مسرح ) محمد رمضان لسه عنده كتير 💪🏻 @mohamedramadanws 👌❤️