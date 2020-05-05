عمر كمال : محمد رمضان بيتحارب من داخل وخارج الوسط الفنى

عبر الفنان عمر كمال ، عن حبه الشديد للنجم محمد رمضان حيث نشر بوستر مسلسل "البرنس" عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".





وعلق كمال على البوستر قائلا: " إنسان ف منتهى الجدعنة والرجولة و بيجبر بخاطر الكل ومش بيقفل بابه ف وش حد وعن تجربة".





وتابع كمال: " اتشوه من كل حتة عشان يوقعه المسلسل بتاعه وقاله بيكرر نفسه وقاله معندهوش جديد وقاله شعبيته ف النازل و بيتحارب ف جوه الوسط بتاعه قبل بره وحرفيا واقف بطوله معهوش غير حب الناس وربنا قبل كل شئ ".





واضاف كمال: " بس فاجئ الكل بمسلسل فاق كل التوقعات ونافس بقوة وفرض نفسه بموهبته وشغله وقصة مسلسله وأحداثه اللى يوم عن التانى تشدك اكتر .. محمد رمضان ذكى وشاطر ودخل اى مجال نجح ( تمثيل .. إعلانات .. اغانى .. مسرح ) محمد رمضان لسه عنده كتير 💪🏻 @mohamedramadanws 👌❤️"





تدور أحداث مسلسل "البرنس" فى إطار درامي اجتماعى في العلاقات الأسرية، بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.‎