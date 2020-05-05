تعافى وخروج 23 مصاب كورونا من عزل المدينة الجامعية بأسيوط

أعلنت مديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عن خروج 23 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تلقيهم العلاج والرعاية داخل مستشفي العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط.





وحرص أطباء وتمريض والعاملين بمستشفى العزل بالمدينة الجامعية بجامعة أسيوط، على الاحتفال بشفاء الحالات الجديدة وعمل تورتة والتقاط الصور التذكارية معهم ورفع علامة النصر ابتهاجا بشفائهم.





وأشار مصدر مسئول بصحة أسيوط، إلي أن إجمالي عدد حالات التعافي بلغ 116 شخصا، مشيرا إلي وجود حالات أخرى تتحسن تدريجيا، ومن المرجح خروج دفعة اخرى من المتعافين خلال الأيام المقبلة.





وأكد الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، على الجهد المبذول من الأطباء والتمريض والعاملين في مستشفى العزل بالمدينة الجامعية، وتكاتفهم في علاج ورعاية المصابين بفيروس كورونا ومتابعتهم حتى تماثلهم للشفاء.





أعلن مصدر مسئول بمديرية الصحة بأسيوط، اليوم الثلاثاء، عن إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد بعد أن أظهرت نتائج تحاليل العينات والمسحات إيجابية نتائجهم.





وقال المصدر، إن الحالات الإيجابية الجديدة هي مواطن بالعقال البحري بمركز البداري، وحالة بقرية المعابدة الغربية بمركز أبنوب، وحالة بقرية المطيعة بمركز أسيوط، وحالة بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح، وحالة بمركز ساحل سليم، وثلاث حالات بمدينة أسيوط.





توفيت 3 حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد، أمس الاثنين، داخل مستشفى العزل بمركز ابوتيج.





وقال مصدر مسئول بمستشفى أبوتيج النموذجي بأسيوط، إن حالات الوفاة الثلاثة لمقاول في العقد الخامس من العمر بمركز أبنوب، والحالة الثانية لسيدة في العقد السادس من العمر بمحافظة الأقصر والحالة الثالثة لسيدة في العقد السابع من العمر بمحافظة الفيوم.





وأظهرت نتائج تحاليل عينات ومسحات أجريت بمعامل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط، امس الاثنين، لـ 6 أشخاص إيجابية نتائجهم وإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



