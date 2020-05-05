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أخبار البلد

استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي و عدسة: أحمد بيسو
يشهد محيط مطار القاهرة الدولي، استعدادات مكثفة بالتزامن مع وصول، رحلتين طيران استثنائيتين قادمتين من دولة الكويت سيرتها الشركة الوطنية مصر، على متنهما نحو 600‪  مصريا من العالقين منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن إجراءات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجهزت سلطات مطار القاهرة الدولي، استعدادات خاصة لاستقبال الرحلتين القادمتين من دولة الكويت استعدادا لإنهاء إجراءاتهم، حيث سيتم نقل جميع الركاب القادمين على متن الرحلة إلى المدينة الجامعية لطلاب جامعة الأزهر بمدينة نصر، والمخصصة، لقضاء 14 يوما من العزل الصحي المدة المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بالفيروس المستجد، حسبما صرح مجلس الوزراء.

كانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
استعدادات مكثفة في مطار القاهرة الدولي بالتزامن مع وصول المصريين العالقين بدولة الكويت.. صور
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