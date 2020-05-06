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توك شو

أحمد موسى يدق ناقوس الخطر: بالشكل ده هنوصل لـ 40 ألف إصابة بكورونا في أسرع وقت

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:01 ص
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
استنكر الإعلامي أحمد موسى، عدم التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ مُرددًا: "من أول رمضان والدنيا سداح مداح والعيد جاي والناس بتتعامل عادي وهتخرج".

وأضاف خلال برنامجه، "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، ان ارتفاع الحالات بسبب عدم التزام المواطنين؛ مشيرًا الي أن العالم كله يواجه فيروس كورونا بالكمامات.

وتابع "موسى": "كام واحد بينزل من بيته لابس كمامة.. وأتمنى من الحكومة أن تراجع الأخطاء التي وقعت خلال الأيام الماضية؛ مش عايزين نوصل لـ30 و 40 ألفاً، بالشكل ده هنوصل للأرقام دي بأسرع ما يمكن"، منوهًا ان كل اقتصاديات العالم تأثرت بفيروس كورونا.

ولفت إلى أن تركيا تواجه صعوبات شديدة بسبب كورونا، وأمريكا والسعودية وأغلبية دول العالم؛ قائلاً: "العالم عنده كارثة ولابد أن يكون هناك توازن اقتصادي".

وأشار "موسى"، إلى أنه غير سعيد بالوضع الصحي، حيث كانت هناك تحذيرات قبل أن نصل لتلك الأعداد من المصابين بفيروس كورونا.
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