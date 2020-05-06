الأعمال الأفارقة: بروتوكول مع اتحاد المصريين بالخارج لتشجيع الاستثمار في مصر

قال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إنه يتم حاليا الإعداد لتوقيع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للمصريين بالخارج، من اجل زيادة التعاون في تشجيع "الاستثمار في مصر" عبر توظيف مدخراتهم في مشروعات داخل البلاد.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي نظمته الجمعية تحت عنوان ” جذب مدخرات المصريين بالخارج للاستثمار بمصر في ظل تداعيات كورونا.. الفرص والتحديات” عبر الفيديو كونفرانس.

وأوضح ضرورة وضع محفزات وكذلك توفير قائمة بفرص ومشروعات استثمارية منخفضة المخاطر من اجل ترويجها للمصريين بالخارج، خاصة في ظل رغبة ما بين 500-600 ألف شخص في اقامة مشروعات داخل مصر.

ومن جهته، وجه محسن عادل رئيس هيئة الاستثمار السابق وعضو الجمعية عدة نصائح للمصريين بالخارج الراغبين بالاستثمار في مصر، تتمثل في الاستثمار بالقطاعات التي يمتلك بها خبرة.

كما أكد على ضرورة اللجوء لبعض الجهات الحكومية التي توفر فرص استثمارية ودراسات الجدوى الخاصة بها مثل مركز تحديث الصناعة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وعدم المغامرة في مشروعات غير مدروسة، بالاضافة إلى النظر في سوق المال خاصة بعض القطاعات التي شهدت نموا الفترة الماضية مثل الصناعات الطبية والغذائية.