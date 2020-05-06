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محافظات

جولة مفاجئة لمدير الصحة بمطروح لمتابعة الإجراءات الوقائية بمستشفيات الحميات والصدر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:45 ص
ايمن محمود
تفقد  الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزاره الصحه بمطروح يرافقه الدكتور شريف الشناوي وكيل المديرية والدكتور إبراهيم الدمرداش مدير عام الشئون لمتابعة الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا. 

حيث تفقد مستشفيات الصدر والحميات لمتابعة تطبيق بروتوكولات وتعليمات وزارة الصحة في التعامل مع الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد بداية من استقبال وفرز المرضي وعزلهم بقسم العزل بالمستشفى.

كما تم مراجعة الإجراءات داخل قسم العزل وأعمال الرش والتعقيم التي تتم بشكل دوري.

ووجه وكيل وزاره الصحه بمطروح  بضرورة اتباع سياسات مكافحة العدوى والاستخدام الصحيح للواقيات الشخصية وتنظيف وتطهير كافة مباني المستشفيات.
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