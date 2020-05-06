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والد الشهيد عماد رشدي: ابني كان يحب مرافقه القائد أحمد المنسى.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:39 ص
الشهيد احمد المنسى
الشهيد احمد المنسى
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ريهام فيكتور
قال والد الشهيد عماد مير رشدى ، إنه لم يقابل الشهيد أحمد المنسى بصفة شخصية ولكنه أحبه من كثر كلام الشهيد عماد عنه وعن صفاته النبيلة الأصيلة.

وأضاف والد الشهيد عماد من خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، مع الإعلامية " خود زهران ، أن الشهيد عماد كان يحب مرافقة القائد أحمد المنسى .

وأشار إلى أن فى صغره أصر على شراء بدلة الجيش مع مسدس بلاستيك ويلعب مع باقى أصدقائه لعبه محاربة الأعداء، لافتا إلى أنهم حاليا يتابعون مسلسل " الاختيار" .

وتابع أن المسلسل يجعله يشعر انه على الجبهة ، وأنه في الحدث مع كل مشهد ، وقال باكيًا: " دلوقتى اى شهيد يموت كأن ابنى مات " .

وأكد أن الحلقة الـ 24 من مسلسل الاختيار سيظهر من يمثل قصه الشهيد عماد ، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش وشرطة مصر الابطال وكل الفرق الطبية التى تعمل جاهدة لمحاربة فيروس كورونا .
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