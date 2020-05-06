والد الشهيد عماد رشدي: ابني كان يحب مرافقه القائد أحمد المنسى.. فيديو





وأضاف والد الشهيد عماد من خلال حواره ببرنامج " هذا الصباح " المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، مع الإعلامية " خود زهران ، أن الشهيد عماد كان يحب مرافقة القائد أحمد المنسى .





وأشار إلى أن فى صغره أصر على شراء بدلة الجيش مع مسدس بلاستيك ويلعب مع باقى أصدقائه لعبه محاربة الأعداء، لافتا إلى أنهم حاليا يتابعون مسلسل " الاختيار" .





وتابع أن المسلسل يجعله يشعر انه على الجبهة ، وأنه في الحدث مع كل مشهد ، وقال باكيًا: " دلوقتى اى شهيد يموت كأن ابنى مات " .





وأكد أن الحلقة الـ 24 من مسلسل الاختيار سيظهر من يمثل قصه الشهيد عماد ، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى وجيش وشرطة مصر الابطال وكل الفرق الطبية التى تعمل جاهدة لمحاربة فيروس كورونا .

قال والد الشهيد عماد مير رشدى ، إنه لم يقابل الشهيد أحمد المنسى بصفة شخصية ولكنه أحبه من كثر كلام الشهيد عماد عنه وعن صفاته النبيلة الأصيلة.