وزيرة التضامن توجه بتوفير مسكن ملائم لأسرة تقيم في الشارع

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بالتعامل مع ما نشر بعدد من المواقع عن وجود أسرة تقيم في الشارع بعد طردهم من الغرفة التي كانوا يقيمون بها بسبب عدم دفع الإيجار بشارع السواح بالأميرية.





كما وجهت القباج مدير إدارة المطرية بالتوجه للأسرة، لبحث تقديم مساعدات للحالة، وتوفير سكن بشكل عاجل لهم.





وكلفت علاء عبد العاطي معاون الوزير للرعاية الاجتماعية بمرافقة الوحدة المتنقلة لفريق حماية الكبار والصغار بلا مأوى إلى مكان تواجد الأسرة بمنطقة الأميرية وقابل الأسرة وتم عمل دراسة حالة للأسرة وتبين أن الأسرة مكونة من الأب ويدعى سيد حامد 41 عامًا والأم وعدد أربعة أطفال لم يلتحقوا بالتعليم منهم طفلين ذكور عبد الرحمن 7 سنوات ومحمد 5 سنوات وطفلتين إناث 3 سنوات وأخرى رضيعه سنة وأربعة شهور وجميع الأبناء لديهم شهادات ميلاد فيما عدا الابنة الرضيعة غير مسجلة بسجلات المواليد.





وتبين أن الأب كان يعمل سائق توك توك وتمت سرقة التوكتوك منه ويعمل الآن بجمع القمامة والتسول وتعرضت الأسرة للطرد من المنزل التي كانت تسكن به لعدم قدرتها على دفع الإيجار.





وبعد دراسة الحالة ومعرفة ظروف الأسرة تم التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة لتوفير دار لإيداع الأسرة بها مؤقتا، وبالفعل تم إيداعهم بدار ضيافة، وجارى توفير مسكن خاص للأسرة وإيجاد فرصة عمل للأب.





وسيتم اتخاذ اللازم من إجراءات نحو تسجيل الطفلة الرضيعة بسجل المواليد بمجرد استقرار أوضاع الأسرة من خلال فريق الوحدة المتنقلة التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى، وكذلك متابعة إلحاق الأطفال بالتعليم بمجرد استقرار أوضاع الأسرة إلى جانب بحث ضمهم لمستفيدي تكافل وكرامة.