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أخبار البلد

"إي فاينانس" تتبرع بنصف مليون جنيه لتمويل أكبر قافلة مساعدات غذائية في مصر

الأربعاء 06/مايو/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" عن تبرعها بنصف مليون جنيه لتمويل أكبر قافلة مساعدات غذائية في مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ووزراتي التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة.

وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم، أن القافلة الغذائية الضخمة تم إطلاقها بمشاركة وحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وأحمد إسماعيل كبير الاستشاريين ورئيس قطاع التحصيل في إي فاينانس وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

وتضم القافلة مساعدات غذائية متنوعة بين خضروات ولحوم مقسمة على 65 ألف كرتونة وسيتم توزيع محتوياتها على الأسر المستحقة في القرى الأكثر فقرا عبر 17 محافظة من محافظات مصر.

وعبر ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس عن سعادته بالمشاركة في القافلة التي يتوقع أن تسد احتياجات قطاع كبير من الأسر المصرية المتعففة، موضحا أن هذه القافلة الضخمة هي أكبر حدث خيري في رمضان، ومن خلال مشاركتنا فيها نسعى إلى التأكيد على حقيقة كون إي فاينانس جزء من نسيج هذا المجتمع ومدى وعينا بحجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا تجاه هذا المجتمع العظيم.

وأضاف: "ساهمنا في هذه الحملة بمبلغ 500 ألف جنيه بخلاف 500 ألف جنيه  أخرى كانت الشركة قد تبرعت بها  مؤخرا للقرى الأكثر فقرا، ولن نتوانى عن تقديم كل الدعم الممكن لأهالينا المصريين في جميع أنحاء البلاد".

من جانبه، قال الدكتور على  جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن المؤسسة بصدد توزيع 100 ألف كرتونة أخرى في محافظات الصعيد ومثلها لمحافظات الوجة البحري خلال شهر رمضان الكريم.

وأكد أن مؤسسة مصر الخير لديها العديد من البرامج الخيرية في مجالات التعليم والثقافة والصحة بما يمكن الشركات من المشاركة فيها مستقبلا.

وتعقيبا على المبادرة ، قالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إن انطلاق قافلة مصر الخير يأتي تاليا على انطلاق قوافل صندوق تحيا مصر قبل ذلك، ما يؤكد جهود الدولة ومؤسسات المجتمع تجاه المصريين في جميع المحافظات.

وأكدت القباج أن الأسبوع القادم سيشهد انطلاق قافلتين بالتعاون بين مؤسسة مصر الخير ووزارة التضامن، وتتوجه الأولي للإسكندرية بحمولة 45 ألف كرتونة والأخرى إلى أسيوط بحمولة 50 ألف كرتونة.

من جانبه أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة في إطلاق المبادرة التي تهدف للوصول للأسر المحتاجة خاصة في ظل جائحة كورونا التي أعاقت الكثيرين عن العمل، مؤكدا أن انطلاق القافله يعد رساله قوية للجميع، بأن المصريين جميعا على قلب رجل واحد، حكومة وشعب وجيش ومجتمع مدني، من أجل مصر والمصريين.
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