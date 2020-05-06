AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإفتاء: الاستحمام في نهار رمضان جائز بشرط عدم المبالغة في الاستنشاق

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:39 م
الإفتاء: الاستحمام
الإفتاء: الاستحمام في نهار رمضان جائز بشرط عدم المبالغة في ا
Advertisements
محمود ضاحي
 ورد إلى دار الإفتاء المصرية، هل الاستحمام في شهر رمضان يفطر خلال النهار أم لا؟

وأجابت الإفتاء في فتوى لها، أن الاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام، مع مراعاة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ومما ذكر يعلم الجواب.


حكم الأم التى لا تعطي طعام لبناتها المتزوجين فى المواسم؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر للفتوى، أن صلة الأرحام ليست مواسم بل هى زيارة وتواصل، فالشرع الشريف نص على ان الإنسان يصل رحمه، وصله الرحم تكون بالزيارة والاتصال بالهاتف.

وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من قطيعة صلة الرحم، حيث قال الله تعالى ( أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بَتَتُّه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.

وتابع: إن كانت والدتكِ لا تعطيكِ طعام فى المواسم فلا حرج فى ذلك طالما انها تزوركِ وتطمن عليكي بل الواجب عليكي أن تطمنى انتى عليها.  
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نصائح الأطباء .. حكم المضمضة المستمرة أثناء الصيام خوفا من كورونا

حكم التبرد بالماء لتخفيف العطش أثناء الصيام.. أمين الفتوى يجيب

أنام أغلب الوقت في نهار رمضان فهل صيامي صحيح؟.. الإفتاء: يحرمك من أمرين

الإفتاء: يكره هذا الأمر عند المضمضة والاستنشاق أثناء الصيام

هل المضمضة والاستنشاق يؤثران على صحة الصوم ؟.. الإفتاء تجيب

حكم صبغ الشعر في نهار رمضان .. الإفتاء توضح هل يبطل الصيام

ترشيحاتنا

ميركل توافق على عودة الدوري الألماني بدون جمهور

الهند تجلي رعاياها من العالقين في الإمارات والمالديف بالسفن الحربية

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

خصم 1% من الرواتب.. تعرف على الفئات المستثناة من مشروع قانون الحكومة

شاهد كيف احتفل الأمير هاري وميجان ماركل بأول عيد ميلاد لطفلهما آرتشي

14 طالبا بكل لجنة و5000 بوابة تعقيم.. وزير التعليم يكشف استعدادات الوزارة لامتحانات الثانوية العامة

AdvertisementS

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

الأعلى للإعلام: ٦٧ ملاحظة على 3 برامج خلال الأسبوع الأول من رمضان

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

السعودية تؤخر أذان المغرب 3 دقائق.. لهذا السبب

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ جمبسوت جينز.. منى ممدوح تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

أطعمة ومشروبات للتخلص من الإمساك فى رمضان

دليفري.. حيلة جديدة من سوزوكي لبيع السيارات عبر الإنترنت