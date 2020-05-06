الإفتاء: الاستحمام في نهار رمضان جائز بشرط عدم المبالغة في الاستنشاق

ورد إلى دار الإفتاء المصرية ، هل الاستحمام في شهر رمضان يفطر خلال النهار أم لا؟





وأجابت الإفتاء في فتوى لها، أن الاستحمام في نهار رمضان غير مفسد للصيام، مع مراعاة عدم المبالغة في المضمضة والاستنشاق، ومما ذكر يعلم الجواب.









حكم الأم التى لا تعطي طعام لبناتها المتزوجين فى المواسم؟.. سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى الذي يقدمه موقع «صدى البلد» عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.





وقال الشيخ أحمد عبدالحليم، عضو مركز الأزهر للفتوى ، أن صلة الأرحام ليست مواسم بل هى زيارة وتواصل، فالشرع الشريف نص على ان الإنسان يصل رحمه، وصله الرحم تكون بالزيارة والاتصال بالهاتف.





وأشار الى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من قطيعة صلة الرحم، حيث قال الله تعالى ( أنا الرحمن وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها بَتَتُّه). رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه.





وتابع: إن كانت والدتكِ لا تعطيكِ طعام فى المواسم فلا حرج فى ذلك طالما انها تزوركِ وتطمن عليكي بل الواجب عليكي أن تطمنى انتى عليها.