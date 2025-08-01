السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الجزء التجاري في اتفاق الشراكة مع دولة الاحتلال

أكدت وزارة الخارجية السويدية علي ضرورة اتخاذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد إسرائيل كتجميد الجزء التجاري في اتفاق الشراكة.

يأتي ذلك في ظل ما اصدرته السلطات السلوفينية من قرار بحظر التبادلات التجارية جميعها المتعلقة بالأسلحة مع إسرائيل، في خطوة وصفتها الحكومة بأنها الأولى من نوعها بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة.



وفي بيان لها قالت الحكومة السلوفينية في بيانها: “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة من إسرائيل وإليها”، وأضافت أن القرار جاء نظرا لأن الاتحاد الأوروبي “غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة” رغم المطالب بذلك، ولذلك قررت التحرك بشكل منفرد.



وقالت الحكومة السلوفينية: “الناس في غزة يموتون بسبب حرمانهم بشكل منهجي من المساعدات الإنسانية، وواجب كل دولة تتحلى بالمسؤولية التحرك، حتى إذا اقتضى ذلك استباق غيرها بخطوة”.

وذكرت الحكومة أنها لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر 2023 بسبب الحرب.