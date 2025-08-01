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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أسباب زيادة تساقط الشعر في الصيف

تساقط الشعر
تساقط الشعر
اسماء محمد

يزداد تساقط الشعر في فصل الصيف سواء بين النساء أو الرجال.. فما السبب وراء هذه الظاهرة؟!

إليك بعض الأسباب الشائعة لتساقط الشعر في الصيف، وفقا لما ذكره موقع hairprptreatmentpune

أضرار الأشعة فوق البنفسجية

عند التعرض لأشعة الشمس، يتعرض الشعر للأشعة فوق البنفسجية، وهي أحد الأسباب الرئيسية لتساقط الشعر في الصيف وتمتص هذه الأشعة الرطوبة من الشعر وفروة الرأس، مما يجعل الشعر باهتًا وجافًا ومتغير اللون. 


  ماء الكلور

للتخفيف من حرارة الشمس، يُفضّل معظمنا السباحة لتبريد أجسامنا ويتعرض شعرنا للكلور في حمامات السباحة، وتُجففه خصائصه الكيميائية، مما يجعله باهتًا وهشًا وعرضةً للتكسر.

حمام سباحة


 الإجهاد البيئي

يمكن أن تؤدي حرارة الصيف الرطبة، وتلوث السيارات، وسوء جودة الهواء إلى ظهور قشرة الشعر وتُهيئ درجات الحرارة المرتفعة بيئة مثالية لتكاثر الجراثيم المسببة للقشرة وإذا أهملتها، تُسبب القشرة حكة وتهيجًا في فروة الرأس، مما يؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر. 
 

نقص التغذية

نقص الفيتامينات والمعادن الأساسية في الجسم، مثل الحديد والزنك والبيوتين وفيتامين د، يمكن أن يضعف شعرك من الجذور، مما يؤدي إلى تساقط الشعر. 
 

التعرق المفرط وتراكم الزيوت في فروة الرأس

بسبب حرارة الصيف، نميل إلى التعرق بكثرة، حيث يختلط العرق بالأوساخ والزيوت، مما يؤدي إلى انسداد بصيلات الشعر ونتيجةً لذلك، تزداد قشرة الرأس والالتهابات الفطرية، مما يُسرّع تساقط الشعر. 

قشرة الشعر مشكلة شائعة ومحرجة .. فما أسبابها؟ وكيف يمكن علاجها؟


   

عادات تصفيف الشعر

الإفراط في استخدام منتجات الشعر التي تحتوي على مواد كيميائية، أو الحرارة من مجففات الشعر أو أدوات فرد الشعر، أو تسريحات الشعر الضيقة يمكن أن تلحق الضرر الشديد بشعرك وتسبب تكسر الشعر.
 

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