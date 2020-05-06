خالد أنور يشارك جمهوره بمشهد مع يسرا من خيانة عهد

نشر الفنان خالد انور فيديو له من مسلسل خيانة عهد عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام".





و ظهر في الفيديو مع الفنانة يسرا وعلق خالد علي الفيديو قائلًا :" مك وهي بتلاغيك قدام الضيوف".





وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه وجاء تعليق احدهم كالتالي: "دورك حلو اوي في المسلسل بجد". وتابعت اخري قائلة "قمر في كل ادوارك "





وأكملت احد معجبات خالد انور قائلة " دمك خفيف اوي بجد وزي القمر" .





مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎