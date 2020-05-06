خالد أنور يشارك جمهوره بمشهد مع يسرا من خيانة عهد

نشر الفنان خالد انور فيديو له من مسلسل خيانة عهد عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام".
و ظهر في الفيديو مع الفنانة يسرا وعلق خالد علي الفيديو قائلًا :" مك وهي بتلاغيك قدام الضيوف".
وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه وجاء تعليق احدهم كالتالي: "دورك حلو اوي في المسلسل بجد". وتابعت اخري قائلة "قمر في كل ادوارك "
وأكملت احد معجبات خالد انور قائلة " دمك خفيف اوي بجد وزي القمر" .
مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال، المسلسل من إنتاج العدل جروب.