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فن

خالد أنور يشارك جمهوره بمشهد مع يسرا من خيانة عهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:26 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام -ندى فكرى
نشر الفنان خالد انور فيديو له من مسلسل خيانة عهد عبر حسابه الرسمي على "الانستجرام".

و ظهر في الفيديو مع الفنانة يسرا وعلق خالد علي الفيديو قائلًا :" مك وهي بتلاغيك قدام الضيوف".

وتفاعل مع الفيديو عدد من محبيه وجاء تعليق احدهم كالتالي: "دورك حلو اوي في المسلسل بجد". وتابعت اخري قائلة "قمر في كل ادوارك " 

وأكملت احد معجبات خالد انور قائلة " دمك خفيف اوي بجد وزي القمر" .

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، وجومانا مراد، وعبير صبري، وهنادي مهنى وخالد أنور من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل من إنتاج العدل جروب‎.‎
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