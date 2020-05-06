مها نصار شقيقة هشام عشماوي فى الاختيار : سعيدة بردود الأفعال





تابعت مها في تصريح لـ صدى البلد : سعيدة بردود الأفعال التي وصلت لي عن دوري في مسلسل "الاختيار " مع النجم أمير كرارة خاصة أن الدور جديد علي كذلك أحداث العمل حقيقية من حياة الشهيد "أحمد المنسى" أحد أبطالنا البواسل، فأنا أجسد دور "مها عشماوى"، شقيقة الخائن هشام فلم أتوقع الكم الهائل من المكالمات الهاتفية من أصدقائي، بالاضافة الي رسائل الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي .





مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.



ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.