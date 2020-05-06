محافظ المنيا يقود حملة لإزالة التعديات ويحيل مدير التنظيم والشئون القانونية

قر ر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إحالة مدير التنظيم بحي غرب مدينة المنيا للشؤون القانونية، للتحقيق معه في اهماله وتقاعسه، لعدم إدراج بعض العقارات ضمن حملات الازالة المقررة بالمنطقة، وعدم تقديم قرارات الإزالة الخاصة بها.



جاء ذلك خلال حملة لإزالة التعديات، قادها المحافظ اليوم بمنطقة حوض شادي بحي غرب مدينة المنيا، موجها بالإيقاف الفوري لأي أعمال بناء مخالف والتحفظ على جميع معدات البناء.





كما كلف المحافظ التفتيش الفني والمالي بالمحافظة بفحص كامل لكافة العقارات بالمنطقة، وإعداد تقرير تفصيلي، ووجه المحافظ رؤساء المراكز التسعة باستمرار حملات إزالة التعديات لكافة مخالفات البناء والزراعة، بالتزامن مع الازالات الفورية في المهد لأي أعمال مخالفة، وعدم السماح للمخالفين باستغلال ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة تلك المخالفات إلى النيابة العسكرية.





وأعلن المحافظ، أن الوحدات المحلية بنطاق المحافظة نجحت أمس الثلاثاء في إزالة 78 حالة تعد بالبناء منها، 13 حالة بناء مخالف بدون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 1570 متر مربع، و53 حالة تعد بالبناء على أراضي زراعية خاصة على مساحة 9472 مترا مربعا، و8 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة علي مساحة 1102 متر مربع، و 4 حالات تعديات بالزراعة علي أملاك الدولة علي مساحة 440 فدانا.



