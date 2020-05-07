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بين الناس

الكلاب الضالة بشارع عبد العزيز جاويش بميدان لبنان الجيزة تثير ذعر الأهالى

الخميس 07/مايو/2020 - 09:59 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكت السيدة منال محمد من أهالى شارع عبد العزيز جاويش متفرع من ميدان لبنان الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، والتى تسبب الإزعاج الشديد للأهالى والفزع للأطفال.

وتقول في شكواها:  نحن سكان شارع عبدالعزيز جاويش نعاني من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة، وتم تقديم العديد من الشكاوى لكن دون جدوى. 

مناشدة المسئولين بسرعة حل هذه المشكلة رأفة بأهالي المنطقة.

التواصل مع القارئة 01015492593

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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