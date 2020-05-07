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فن

أنا ترندي حلال.. عبير صبري: مفيش مقارنة بيني ورانيا يوسف

الخميس 07/مايو/2020 - 04:49 ص
عبير صبرى وزوجها
عبير صبرى وزوجها
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أحمد إبراهيم
هاجمت الفنانة عبير صبرى الفنانة رانيا يوسف أثناء ظهورها فى برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدى. 


وقالت عبير صبرى "لم أسعَ إلى تصدر الترند، وعندما تحقق هذا الأمر فهو بشكل حلال، وليس به أى ابتذال من خلال قبلة على السجادة الحمراء فى مهرجان القاهرة مع زوجى وهو أمر طبيعى". 


وأضافت عبير صبرى "ليس هناك أى مقارنة بينى وبين ما تفعله رانيا يوسف وظهورها بملابس تثير الجدل؛ بهدف تصدر الترند، ولعل أبرزها فستان أزمتها المعروفة بـ "فستان البطانة".


وتابعت عبير صبرى  "أنا تصدرت الترند، وهى تصدرت الترند، ولكن أنا ترندي حلال". 


يذكر أن عبير صبرى تشارك حاليا فى مسلسل "خيانة عهد" والذى يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وخالد سرحان وتأليف احمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.   

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الفنانه عبير صبري تتحدث عن مقارنتها مع رانيا يوسف بعمل مواقف لتكون تريند كموقف الفنانه رانيا يوسف الشهير بفستان البطانه وتصف بوسها لزوجها على الريد كاربت بالتريند الحلال . . . . . . . . . . . . . . . . . ‏ #alshiaka_magazine #احمد_فهمي #احمد_عز #هنا_الزاهد #كريم_فهمي #هنادي_مهنا #تامر_حسني #عمر_كمال #محمد_رمضان #مهرجانات #رانيا_يوسف #مي_عمر #محمد_امام #عمرو_يوسف #امير_كرارة #محمد_منير #شيرين_عبدالوهاب #شيخ_الحاره #ايناس_الدغيدي #حسن_شاكوش #عمر_كمال #احمد_فهمي #خيانة_عهد #البرنس#الاختيار#النهايه#رامز_مجنون_رسمي #حمو_بيكا #عمر_كمال#عبير_صبري

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