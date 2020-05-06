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توك شو

عبير المحجبة الأقرب لقلبي..عبير صبري تكشف عن أفضل مرحلة في حياتها..فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 09:17 م
عبير صبري
عبير صبري
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محمود محسن
أكدت الفنانة عبير صبري في فقرة "تنقذ مين " من برنامح شيخ الحارة انها تريد ان تنقذ الفنانة يسرا والفنان سمير صبري.

وأضافت صبري خلال لقاء لها لبرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أن الإعلامية بوسي شلبي بمثابة صديقتها المقربة التي قدمت الدعم الكبير لها.

وتابعت الفنانة عبير صبري ان بوسي شلبي قد رشحتني للعديد من الأدوار السينمائية ولها دور مميز في حياتي.

وأشارت صبري انها تحب شخصية عبير صبري الإنسانة والفنانة في كل أحوالها مؤكدة ان عبير المحجبة الاقرب لقلبي.

وقالت عبير صبري ان حياتي الطبيعية هي الحظر واقضي وقتي خلال الحظر في القراءة ومشاهدة الأفلام.
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