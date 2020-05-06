عبير المحجبة الأقرب لقلبي..عبير صبري تكشف عن أفضل مرحلة في حياتها..فيديو

أكدت الفنانة عبير صبري في فقرة "تنقذ مين " من برنامح شيخ الحارة انها تريد ان تنقذ الفنانة يسرا والفنان سمير صبري.





وأضافت صبري خلال لقاء لها لبرنامج شيخ الحارة عبر فضائية القاهرة والناس أن الإعلامية بوسي شلبي بمثابة صديقتها المقربة التي قدمت الدعم الكبير لها.





وتابعت الفنانة عبير صبري ان بوسي شلبي قد رشحتني للعديد من الأدوار السينمائية ولها دور مميز في حياتي.





وأشارت صبري انها تحب شخصية عبير صبري الإنسانة والفنانة في كل أحوالها مؤكدة ان عبير المحجبة الاقرب لقلبي.



