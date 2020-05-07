شطة: عدم اسئناف الدوري المصري سيسبب خسائر فادحة.. فيديو

أكد الكابتن عبد المنعم مصطفى "شطة" أن عدم استئناف الدوري الممتاز خسارة كبيرة جدا وأن قرار الاستئناف أو الإلغاء سيكون قرارا سياديا، وأتمنى من القيادة السياسية أن تنظر إلى الأمور بشكل جيد لأن كرة القدم صارت صناعة، وهناك خسائر ستقع على الأندية وكذلك على الشركات الإعلامية والرعاة في حالة إلغاء الدوري، وأن هناك تجمعات تحدث في الشارع وليس هناك حظر كامل.
وأضاف كابتن شطة خلال لقائه ببرنامج on side الذي يقدمه الإعلامي أحمد هاني زادة على شاشة الحدث اليوم أنه في حالة إلغاء الدوري يتم تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري نظرا للفارق الكبير في النقاط مع مراعاة عدم ظلم باقي الأندية ويتم إلغاء الهبوط وصعود فريقين من الدرجة الثانية وتطبيق نظام المجموعتين كحالة طارئة تحدث خلال هذا التوقيت.
واستكمل كابتن شطة تصريحاته بأن الاتحاد الأفريقي ينظر بعين الاعتبار حاليا قرار استئناف البطولات الإفريقية باستئناف الدوريات في مصر والمغرب نظرا لتواجد الأندية المصرية والمغربية في البطولتين، وأشار إلى أنه من الممكن إقامة مباريات نصف النهائي من مباراة واحدة في ملعب محايد من أجل انتهاء البطولات الإفريقية بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه في حالة عدم استضافة الكاميرون للنهائي الإفريقي فإنه يرشح تونس وغانا لاستضافة الحدث المهم.