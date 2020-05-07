15 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم التعليم في الأردن

وقعت سفيرة الاتحاد الأوروبي في الأردن ماريا هادجيثودسيو، ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية منار فياض،اتفاقية منحة ثنائية بقيمة 15 مليون يورو لدعم 2245 أردنيا من الفئات الأقل حظا ومن اللاجئين السوريين، بمنح دراسية للتعليم العالي ممولة بالكامل .





وذكر الاتحاد الأوروبي - في بيان أوردته وكالة أنباء الاردن /بترا /اليوم الخميس -أن مشروع يضم "دعم التعليم العالي للاجئين السوريين والشباب الأردنيين الأقل حظا" الذي يموله الاتحاد الأوروبي، 9 شركاء محليين ودوليين هم "الجامعة الألمانية الأردنية (قائد الاتحاد)، الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي، المنظمة الهولندية للتدويل في التعليم، أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية، جامعة اليرموك، جامعة مؤتة، جامعة الزرقاء وكلية لومينوس التقنية الجامعية"، كما يتعاون مع صناديق المساعدات الأردنية "صندوق المعونة الوطنية، تكية أم علي، صندوق الأمان وصندوق الزكاة".





وأشار الاتحاد إلى أن المشروع يهدف إلى توفير الفرصة للشباب لمتابعة التعليم العالي (البكالوريوس والماجستير)، والتعليم المهني والتدريب التقني، بالإضافة الى تدريب المعلمين المؤهلين، وريادة الأعمال، ودورات موجهة نحو سوق العمل و برامج صيفية لطلاب المدارس الثانوية.





وقالت السفيرة هادجيثودسيو أن المشروع سيستمر أربع سنوات، ويهدف الى زيادة قدرة مؤسسات التعليم العالي الأردنية بالإضافة إلى تعزيز التماسك الاجتماعي بين اللاجئين السوريين والمجتمعات الأردنية المضيفة. وأكدت التزام الاتحاد الأوروبي بمواصلة دعم الجهود الأردنية للتعامل مع تأثير اللاجئين السوريين في البلاد .





وأضافت أن هذه المنحة ستعطي اللاجئين السوريين والشباب الأقل حظا في الأردن الفرصة لمتابعة التعليم الذي سيعزز فرصهم في الحصول على وظائف وسبل عيش مستقرة، معربة عن املها أن يمكّن هذا المشروع الشباب الموهوبين والمتعلمين جيدًا من الحصول على الفرصة للمساهمة في مستقبل مشرق للجميع.



