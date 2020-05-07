AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

منظمة الأغذية والزراعة: أسعار الغذاء العالمية انخفضت للشهر الثالث على التوالي

الخميس 07/مايو/2020 - 02:01 م
صدى البلد
Advertisements
وكالات
قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)  الخميس إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت بشدة لثالث شهر على التوالي في أبريل إذ تضررت بفعل الأثر الاقتصادي واللوجيستي لجائحة كورونا.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 165.5 نقطة في أبريل بانخفاض 3.4 بالمئة عن مارس .

وقالت المنظمة التي مقرها روما إن مؤشر فاو لأسعار السكر انخفض إلى أقل مستوياته منذ 13 عاما وهبط بنسبة 14.6 بالمئة عن مارس ، حيث أدت أزمة كورونا إلى تضرر الطلب، كما قلص تراجع أسعار النفط الخام بشدة الحاجة لقصب السكر لإنتاج الإيثانول.

وانخفض مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.2 بالمئة بفعل تراجع أسعار زيت النخيل والصويا وبذور الشلجم فيما تراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان 3.6 بالمئة وسجلت أسعار الزبد ومسحوق الحليب تراجعات في خانة العشرات.

ونزل مؤشر أسعار اللحوم 2.7 بالمئة حيث فشل انتعاش جزئي في طلب الاستيراد من الصين في تعويض تراجع الواردات في بقية الأنحاء.

وعلى النقيض من بقية المؤشرات، سجل مؤشر فاو لأسعار الحبوب انخفاضا طفيفا حيث زادت أسعار القمح والأرز العالمية بوضوح فيما تراجعت أسعار الذرة بشدة.

وزادت أسعار الأرز 7.2 بالمئة مقارنة مع مارس لأسباب أهمها قيود مؤقتة على الصادرات فرضتها فيتنام لكن رُفعت لاحقا.

وارتفعت أسعار القمح 2.5 بالمئة في ظل تقارير أشارت إلى استيفاء روسيا حصتها من الصادرات سريعا.

لكن أسعار الحبوب الصلدة ومنها الذرة هوت عشرة بالمئة تأثرا بانخفاض الطلب على العلف الحيواني وإنتاج الوقود الحيوي.

وأبقت فاو على توقعاتها لإنتاج الحبوب مستقرة عند 2.720 مليار طن في 2019 لكنها خفضت توقعاتها لاستخدام الحبوب في 2019-2020 بواقع 24.7 مليون طن ويرجع ذلك لأسباب أهمها تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

كما أعلنت فاو أولى توقعاتها لإمدادات القمح العالمية والطلب عليه لموسم تسويق 2020-2021 حيث تتوقع أن يسجل الإنتاج العالمي 762.6 طن وهو ما يتماشى على نطاق واسع مع المستوى المسجل في 2019.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بورصات الخليج تغلق مرتفعة مع تعافي النفط

انخفاض حاد لأسعار الغذاء العالمية في مارس.. تعرف على السبب

بسبب كورونا.. أكبر تراجع لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة في 5 سنوات

تراجع أسعار السلع الاستراتيجية بعد مكاسب حققتها في أول أسابيع أزمة كورونا‎

أسعار النفط تنخفض بفعل مخاوف فائض المعروض وطاقة التخزين

ترشيحاتنا

شريف إكرامى يطيح بـ أحمد الشناوى خارج بيراميدز

بيتك مش بس حيطان.. مبادرة لترتيب وتزيين المنازل بشكل مبهج

أخبار الفن.. فبركة فيفي عبده.. عبير صبري تهاجم رانيا يوسف.. تصرف غريب من ابنتي عمرو دياب بعد وفاة جدتهما

الحكومة ترفض تسجيل اسم نجل رجل أعمال شهير.. صور

أعلى زيادة يومية.. روسيا تسجل أكثر من 11 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

حرب الصفقات.. 6 نجوم يشعلون الصراع بين برشلونة وريال مدريد في الميركاتو الصيفي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد زواجها للمرة الـ 12.. 10 صور تبرز جرأة وأناقة غادة عبد الرازق

برفقة كلبها.. كارول سماحة بدون مكياج على إنستجرام

بسعر خاص.. تحويل سيارات تويوتا للعمل بالغاز الطبيعي