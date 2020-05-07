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رياضة

حمادة صدقي : جمعت بين لعب السلة وكرة القدم .. ونجوت من الموت

الخميس 07/مايو/2020 - 05:25 م
حمادة صدقي
حمادة صدقي
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عبدالله هشام
كشف حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة بدايات حياته حيث كان يلعب أكثر من رياضة مثل الطائرة والسباحة وألعاب القوى. مشيرا الى انه وصل الفريق الأول لكرة السلة . 


وأضاف صدقي في تصريحات إذاعية :  كنت أجمع بين كرة السلة بجانب كرة القدم حتى مرحلة الدوري الممتاز ، وصديقي مدحت وردة نجم كرة السلة الأسبق توطدت علاقتنا من خلال كرة السلة كلاعبين .


وأوضح : والدي كان لاعب كرة وكان يدعمنا لممارسة كرة القدم والرياضة بشكل عام وشقيقي هاني كان لاعب في المنيا ولعب دوري ممتاز وشقيقي الأصغر إبراهيم لعب الكرة ووصل مع المنيا في الدوري الممتاز ولكنه لم يكمل وحاليا يعمل في الإعلام الرياضي.


واختتم حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة : نجوت من الموت في مرحلة الشباب بعد حادثة توفى فيه والدي وأخي هاني وتعرضت لإصابات كثيرة .
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