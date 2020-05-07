حمادة صدقي : جمعت بين لعب السلة وكرة القدم .. ونجوت من الموت

وأضاف صدقي في تصريحات إذاعية : كنت أجمع بين كرة السلة بجانب كرة القدم حتى مرحلة الدوري الممتاز ، وصديقي مدحت وردة نجم كرة السلة الأسبق توطدت علاقتنا من خلال كرة السلة كلاعبين .





وأوضح : والدي كان لاعب كرة وكان يدعمنا لممارسة كرة القدم والرياضة بشكل عام وشقيقي هاني كان لاعب في المنيا ولعب دوري ممتاز وشقيقي الأصغر إبراهيم لعب الكرة ووصل مع المنيا في الدوري الممتاز ولكنه لم يكمل وحاليا يعمل في الإعلام الرياضي.







