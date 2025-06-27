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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الشرطة تحقق في اقتحام منزل براد بيت بلوس أنجلوس أثناء تواجده في لندن

براد بيت
براد بيت
نجلاء سليمان

فتحت شرطة لوس أنجلوس تحقيقًا في واقعة سطو على منزل  مملوك للممثل الشهير  براد بيت، الأربعاء الماضي في حي لوس فيليز شمال المدينة، بينما كان الممثل في الخارج للمشاركة في فعاليات العرض العالمي الأول لفيلمه الجديد “F1”.

وأكدت شرطة المدينة أنها استجابت لبلاغ حول عملية اقتحام في البلوك 2300 من شارع “نورث إدجيمونت” قرابة الساعة 10:30 مساءً، حيث أقدم ثلاثة أشخاص على تسلق سور المنزل وكسر نافذة للدخول إلى الداخل.


وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الجناة قاموا بتفتيش المكان وسرقة بعض الممتلكات قبل مغادرتهم الموقع.

ولم يكن براد بيت موجودًا في المنزل لحظة الحادث، إذ كان يتواجد في لندن لحضور العرض الأول لفيلمه الجديد الذي يدور حول سباقات الفورمولا 1، والذي يجسد فيه دور سائق معتزل يعود إلى الحلبات.


ووفقًا لوسائل إعلام أمريكية، فإن المنزل الذي تعرض للسطو اشتراه براد بيت عام 2023 مقابل نحو 5.5 مليون دولار.


تأتي هذه الحادثة في سياق سلسلة من عمليات السرقة التي استهدفت منازل مشاهير في لوس أنجلوس خلال الأشهر الماضية، ما يثير تساؤلات حول أمن هذه المناطق الراقية وفعالية التدابير الوقائية المتبعة.

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