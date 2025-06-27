الموضوع زايد معايا.. أحمد زاهر يوجه رسالة لابنته ملك في عيد ميلادها

حرص الفنان أحمد زاهر على توجيه رسالة مؤثرة لابنته ملك في عيد ميلادها، موضحًا أنها أجمل ما رأت عينه، متمنيًا لها النجاح في حياتها.

وكتب أحمد زاهر عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: "بيقولوا البنت حبيبة أبوها.. وده حقيقي ما أنتي حبيبتي وروحي وعقلي وقلبي حبيبتي وصاحبتي وبنتي بس الموضوع ده زايد معايا حبتين عشان أنتي أول ما شافت عيني أحلى فرحه شوفتها".

https://www.instagram.com/reel/DLYbroIo4-E/?igsh=MnpzOHdjNDZuOGE0

وأضاف: "وما زلت شايفها احلي وأجمل وأحن وأشطر وأذكى بنوتة في الدنيا كلها ربنا يسعدك ويكرمك ويحفظك ويخليكي ليا.. كل سنة وأنتي طيبة يا اجمل ملوكة في الدنيا.. بحبك".

وكانت تعرضت ملك زاهر لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى المستشفى، إذ كشفت تفاصيلها مشيرة إلى أن الأعراض التي عانت منها تم تشخيصها لاحقًا على أنها حساسية في الدم.





