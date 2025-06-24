أحمد زاهر يُكرم بجائزة "نجم العام" عن دوره في "سيد الناس"

أعرب الفنان أحمد زاهر عن سعادته بتكريمه بجائزة "نجم العام" من مجلة "نيش" البريطانية، وذلك عن أدائه المميز لشخصية "الجباس" في مسلسل سيد الناس، الذي عُرض خلال موسم دراما رمضان الماضي.

ونشر زاهر مجموعة من الصور من حفل التكريم عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلق قائلاً:

"تشرفت بتكريمي بجائزة (نجم العام) من مجلة نيش عن دور الجباس في مسلسل سيد الناس. شكراً أستاذ نادي، وشكراً مجلة نيش على هذا التكريم المحترم، وشكراً لكل صناع مسلسل سيد الناس، وعلى رأسهم المخرج محمد سامي".



مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، الهام شاهين ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم .



قصة مسلسل سيد الناس

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الجارحي الذي يدخل في عداوة مع أشقائه الثلاثة ، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم .