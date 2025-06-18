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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من أمام الشاطئ.. ليلى أحمد زاهر تخطف أنظار جمهورها بإطلالة جذابة

ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر

شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها صورا جديدة، في أحدث ظهور عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وخطفت ليلى زاهر  أنظار جمهورها من أمام الشاطي، مرتدية فستانا طويلا باللون السماوي المشجر، كما تركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة تبرز جمالها.


من جانب آخر، أعلنت هدى أحمد زاهر، تطورات حالة ابنتها الفنانة الشابة ملك زاهر، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الآونة الأخيرة.

تطورات الحالة الصحية لـ ملك زاهر
وكتبت هدى زاهر عبر ستوري حسابها الشخصي على “إنستجرام”: “ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالظبط.. هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم”.

وتابعت: “إن شاء الله التحاليل الأخيرة تعرفنا إيه السبب اللي عمل فيها كدا.. وأنا متفائلة بالله جدا وعارفة إن رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. الحياة بتستمر والشغل والالتزامات بتستمر رغم كل الظروف”.

واختتمت: “عقبال يا رب ما نطمن على آدم ابن تامر حسني وبسمة ونفرح كلنا وفرحتنا تكبر”.


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