"عرفت غلاوتي عندكم" ..ملك زاهر توجه رسالة شكر لجمهورها بعد أزمتها الصحية

عبّرت الفنانة الشابة ملك زاهر عن امتنانها الكبير لجمهورها ومتابعيها، بعد موجة الدعم والدعاء التي تلقتها مؤخرًا عقب تعرضها لأزمة صحية، وذلك من خلال رسالة مؤثرة نشرتها عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام".

وكتبت ملك:"والله ما عارفة أقول إيه على كل الحب ده والدعا، أنا بحبكم أوي، أنتوا أحلى حاجة في الدنيا.

أنا عايزة أطمنكم، أنا الحمد لله بقيت أحسن وده بفضل ربنا ودعواتكم".



تابعت : " شكرا، عشان والله اللي حصل ده رغم إنه كان صعب عليا وعلى أهلي جدًا، بس عرفني غلاوتي عند اللي حواليا وعندكم."

الحالة الصحية لملك زاهر :

كشفت والدة الفنانة الشابة ملك زاهر، عن آخر التطورات الصحية لابنتها، وذلك بعد تعرض الأخيرة لوعكة صحية خلال الأيام الماضية أثارت قلق جمهورها ومحبيها.

وأعلنت هدى زاهر عبر خاصية "الستوري" على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" أن حالة ملك في تحسن، مؤكدة خروجها من المستشفى مؤخرًا، وقالت:"ملك خرجت ولله الحمد والشكر من يومين، وفي انتظار تقارير الأطباء عن الحالة بالظبط. هي أحسن وهتكون أحسن ببركة دعائكم ليها ومحبتكم."

وكانت حالة ملك زاهر الصحية قد أثارت اهتمام جمهورها في الساعات الأخيرة، وسط تداول أنباء عن خضوعها لفحوصات وتحاليل طبية دقيقة، دون الكشف عن طبيعة الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

