قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ماكرون يحذر: انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي يشكل السيناريو الأسوأ
صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة الجديدة في هذا الموعد | احسب قبضك
طارق يحيى يطالب إدارة الزمالك بتجميد حسام عبد المجيد بسبب الأهلي
الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على روسيا لـ 2026
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة جريمة الاحتكار بالقانون
ترامب يعلن توقيع اتفاق تجاري مع الصين.. ويأمل باتفاق مماثل مع الهند
انفجار خط مياه رئيسي في المحلة.. صور
الكونجرس الأمريكي يناقش ضرب إيران.. انقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين
رابطة الأندية: حصلنا على الموافقات اللازمة لانطلاق الدوري.. ولا نية لتأجيله
مهاب ياسر على أعتاب الرحيل عن الزمالك بعد عرضين من الطلائع والحرس
من هو منصور عباس الإخواني العميل لإسرائيل؟.. حسام الغمري يكشف حقيقته
الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وئام مجدي لجدتها الراحلة: كل اللي أنا فيه بسببك انتي

الفنانة وئام مجدي و تيتة نوال
الفنانة وئام مجدي و تيتة نوال
أوركيد سامي

شاركت الفنانة وئام مجدي، فيديو لها مع جدتها الراحلة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت وئام مجدي: “كل الي انا فيه، كان سببه انتي، انتي سبب كل حاجه حلوه، بحبك يا تيتة، في الجنة يا حبيبتي، ربنا يرحمك يا تيتا، تيتا جميلة ادعوا ليها، والفاتحة لروحها الحلوة”.


يذكر أن انضمت الفنانة وئام مجدي إلى فريق عمل فيلم "ماما و بابا  وهو فيلم كوميدي.

وشاركت  الفنانة وئام مجدي، متابعيها، صورا من كواليس تصوير الفيلم، وذلك علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت وئام مجدي، تعليقا على الصور: فيلم ماما و بابا قريباً

فيلم ماما و بابا " هو فيلم كوميدي من بطولة الفنان عبد الرحمن توتا، والفنانة ياسمين رئيس.


يُذكر أن الفنانة وئام مجدي تألقت في رمضان 2025 من خلال مشاركتها في مسلسلي "الكابتن" و"أهل الخطايا".

ويتكون مسلسل "الكابتن" من 15 حلقة، عن قصة أيمن الشايب، وتأليف عمرو الدالي، ويُخرجه المخرج معتز التوني، والعمل من إنتاج المنتج كريم أبو ذكري.

ويشارك في بطولة الفيلم النجمات آية سماحة، وسوسن بدر، بالإضافة إلى أحمد عبدالوهاب، وعمر شوقي، والفنان سامي مغاوري، وميمي جمال، ووئام مجدي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم.

أما مسلسل "أهل الخطايا"، فهو من بطولة جمال سليمان، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، وأحمد فهيم، وفرح الزاهد، وإسلام جمال، ومطرب المهرجانات إسلام كابونجا، وولاء الشريف، ووئام مجدي، وسارة درزاوي، وأشرف زكي، وهنادي عبد الخالق، وعايدة فهمي، وعبير منير، وشريف عمر، ومحمود السراج.

المسلسل من تأليف أحمد أنور ومحمد عبد القوي، وإخراج رؤوف عبد العزيز.


https://www.instagram.com/reel/DLYZwCEs2Lx/?igsh=bXYxbGw4enRvZnhr

اخبار الفن نجوم الفن وئام مجدي تيتة نوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

امتحان الفيزياء

إجابات امتحان الفيزياء الثانوية العامة 2025 ..ومعلم يؤكد: جاي من نماذج الوزارة

الإيجار القديم

250 جنيهًا إيجار ومحدش هيتطرد من شقته.. رئيس الوزراء ينصف المستأجرين على الهواء

الجنيه الذهب يخسر 900 جنيه.. مفاجأة في أسعار الأصفر وعيار 21 اليوم الخميس

خسارة تقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 اليوم الخميس

حوار معتز الخصوصي مع النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

رئيس إسكان النواب: 250 جنيها تحت الحساب يدفعها المستأجر لمدة 3 أشهر بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

الرئيس السيسي أصدر القرار رسميًا.. احسب معاشك الجديد بعد الزيادة

جنازة صغيرين المنوفية

انهيار الأم | أهالي المنوفية يشيعون جثماني طفلين قتلهما والدهما في قويسنا .. صور

الاهلي

الأهلي ينهي أولى الصفقات بعد نهاية مشواره في مونديال الأندية

الاهلي

الأهلي يفاوض 4 زملكاوية.. تعرف عليهم

ترشيحاتنا

الدكتوره نوال الدجوي

القضاء يمنح عائلة نوال الدجوي 3 أشهر لحسم معركة الميراث

دقيق بلدي مدعم

التحفظ على 5 أطنان دقيق مدعم قبل بيعهم بالسوق السوداء

حبس

حبس سيدة و4 آخرين ينقبون عن الآثار داخل منزل بالجمالية

بالصور

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل تورتة الفراولة في عشر دقائق

تورتة الفراولة
تورتة الفراولة
تورتة الفراولة

وصايا هاني الناظر.. روشتة طبية للمصيفين

هاني الناظر
هاني الناظر
هاني الناظر

مصطفى قمر برفقة مي فاروق في حفل غنائي بالهرم| صور

مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق
مصطفى قمر ومي فاروق

تعرض للسحر وتزوج 4 مرات .. أبرز تصريحات علاء عوض مع نهال طايل

علاء عوض
علاء عوض
علاء عوض

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: من الفائز؟ أمريكا ـ إسرائيل .. أم إيران؟

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب: فسيكفيكهم الله

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مش من حقك

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الأمنيات

دكتور /محمد عسكر مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د.محمد عسكر يكتب: ماذا يعني تسريب 16 مليار كلمة مرور حول العالم؟

المزيد