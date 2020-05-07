مصاب بمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم: مسلسل الاختيار جعل شريط الحادث يدور في ذهني

قال فارس حجازى، المصاب في حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد إبراهيم ، إنه تأثر كثيرًا عندما تابع مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق فى سبتمبر 2013، بمسلسل "الاختيار".





وتابع فارس حجازي: "لما شفت المشهد، الشريط رجع من تانى وتأثرت وتذكرت الانفجار اللى خلانى أطير ولم اشعر بنفسى إلا فى المستشفى"، لافتًا إلى أنه يتابع المسلسل باستمرار.









وأضاف "حجازى" خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اثناء شراء بعض الأشياء من أحد "الأكشاك"، أمام العقار الذى يحرسه والده، مر موكب وزير الداخلية وحدث الإنفجار الإرهابى، وتابع:"وقتها كان عمرى 9 سنين والآن عندى 16 سنة ولم استطع أن انسى الحادث".





واسترجع "حجازى"، المعاناة التى تكبدها عقب الحادث، وقال :"أبويا باع البيت علشان يعملى العملية فى رجلى بعدما تم بتر 4 أصابع فى قدمى اليسرى ،الأمر الذى جعلنى لا اجيد السير بشكل طبيعى".





ولفت "حجازى"، إلى أنه لم يستطع الاستمرار فى التعليم نظرًا لإصابته، وتابع:"طلعت من المدرسة علشان معرفتش أمشى على رجلى .. وقابلت اللواء محمد إبراهيم وقتها عندما جاء لزيارتى فى المستشفى، ووعدنى أنه سيقوم بعمل اللازم تجاهي وسيعوضني عما لحق بي لكن محدش عملى حاجة وقتها".