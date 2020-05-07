مصاب حادث استهداف وزير الداخلية الأسبق يوجه رسالة للرئيس السيسي

قال فارس حجازى، المصاب في حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، إنه تأثر كثيرًا عندما تابع مشهد محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق فى سبتمبر 2013، بمسلسل "الاختيار".





وتابع:"لما شفت المشهد الشريط رجع من تانى وتأثرت وتذكرت الانفجار اللى خلانى أطير ولم اشعر بنفسى إلا فى المستشفى"، لافتًا إلى أنه يتابع المسلسل باستمرار.





وأضاف "حجازى"خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه اثناء شراء بعض الأشياء من أحد "الأكشاك"، أمام العقار الذى يحرسه والده، مر موكب وزير الداخلية وحدث الإنفجار الإرهابى، وتابع:"وقتها كان عمرى 9 سنين والآن عندى 16 سنة ولم استطع أن انسى الحادث".





واسترجع "حجازى"، المعاناة التى تكبدها عقب الحادث، وقال :"أبويا باع البيت علشان يعملى العملية فى رجلى بعدما تم بتر 4 أصابع فى قدمى اليسرى ،الأمر الذى جعلنى لا اجيد السير بشكل طبيعى".





ولفت "حجازى"، إلى أنه لم يستطع الاستمرار فى التعليم نظرًا لإصابته، وتابع:"طلعت من المدرسة علشان معرفتش أمشى على رجلى ..قابلت اللواء محمد إبراهيم وقتها عندما جاء لزيارتى فى المستشفى، ووعدنى أنه سيقوم بعمل اللازم وسيعوضني عما لحقه بي.





وجه فارس حجازى، المصاب في حادثة محاولة اغتيال وزير الداخلية الاسبق اللواء محمد إبراهيم ، التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى، على اهتمامه بـ"الغلابة"، مشيرًا إلى أنه فى حاجة إلى العلاج وأطراف صناعية حتى الآن، وتابع:"حتى الآن أنا فى حاجة إلى علاج لقدمى اليسرى، وأطراف صناعية.. أشكر الرئيس السيسى لأنه بيقف مع الغلابة ..وتحيا مصر".





وناشد "حجازى"، الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن يعتبره من ابناء الجيش المصرى، وتابع:"أناشد الرئيس السيسي يعتبرنى من الجيش المصرى ويعملى مشروع ويعمل لأبويا معاش".