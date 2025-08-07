مصرع صياد أمريكي شهير بعد هجوم مفاجئ من جاموس في جنوب أفريقيا

لقي آشر واتكينز، وهو صياد أمريكي يبلغ من العمر 52 عامًا من ولاية تكساس، مصرعه في حادث مروع أثناء رحلة صيد في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا، بعدما هاجمه جاموس كيب وزنه نحو 1.3 طن أثناء تتبعه في إحدى رحلات السفاري.

هجوم مباغت من دون تحذير

أكدت شركة Coenraad Vermaak Safaris (CV Safaris)، المنظمة للرحلة، في بيان رسمي أن واتكينز كان يرافقه دليل صيد محترف ومتعقب عندما باغته الجاموس بهجوم سريع ومميت بلغت سرعته حوالي 56 كم/ساعة.

وجاء في البيان: “بقلوب يعتصرها الحزن، نؤكد وفاة صديقنا وعملينا آشر واتكينز في حادث مفجع أثناء رحلة صيد معنا”.

عائلة الضحية كانت بانتظاره

وفقًا لتقارير إعلامية، كان شقيق واتكينز، ووالدته، وزوج والدته بانتظاره في فندق السفاري لحظة وقوع الحادث، بينما كانت شركته على تواصل مع ابنته المراهقة وطليقته كورتني في الولايات المتحدة.

كورتني، طليقته، أكدت الحادث عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "رحل آشر فجأة في حادث مأساوي أثناء صيد جاموس كيب... لا تزال الحقيقة صعبة على التصديق، وقلوبنا مثقلة ونحن نواجه الأيام المقبلة".

تحذيرات سابقة من خطورة الجواميس

تحذر شركة CV Safaris عبر موقعها الإلكتروني من الخطورة البالغة التي تشكلها جواميس كيب، والتي تُعرف عالميًا بأنها من أكثر الحيوانات عدوانية: "لا يوجد نوع في الطبيعة له سمعة أشد رهبة من جاموس كيب... المسؤول عن العديد من الوفيات والإصابات بين الصيادين سنويًا".

من هو آشر واتكينز؟

آشر واتكينز كان شريكًا إداريًا في شركة مرتبطة بعلامتي شهيرتين للعقارات الفاخرة. وهو خريج جامعة بايلور، ووصف في سيرته المهنية بأنه أب محب وشغوف بالحياة البرية.

كما كان نشطًا على فيسبوك، حيث شارك صورًا من مغامراته في الصيد، كثيرًا ما ظهر فيها بجانب حيوانات برية اصطادها، بما في ذلك الغزلان والأسود الجبلية.