قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء الرزق الذي لا يرد .. ردده ليلة الجمعة
تحطم طائرة إسعاف في ضواحي نيروبي يودي بحياة 6 أشخاص ويثير حالة من الهلع
رسميا.. الزمالك يعلن تعيين عبد الرحمن إسماعيل مديرًا للتعاقدات
إشادة عالمية بمستوى منتخب مصر لكرة السلة على الكراسى فى بطولة العالم 3×3
خبير عسكري: ثورة 30 يونيو مثلت لحظة إنقاذ حاسمة لمشروع التنمية في مصر
الطب 74% والعلاج الطبيعي 72%.. تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2025
الكابينيت الإسرائيلي يبحث مستقبل غزة وسط إعلان نتنياهو نية السيطرة دون الإدارة
وزير العمل: نستهدف نقل عمال الديليفري للقطاع الرسمي
مصطفى بكري: مصر عمود الخيمة للأمن العربي.. ونواجه الآن مرحلة خطيرة
محمد صلاح يتصدر المشهد.. "فرانس فوتبول" تعلن قائمة المرشحين لأفضل لاعب في العالم 2025
حماس ترد على نتنياهو: غزة عصية على الاحتلال والتصعيد سيكون مكلفًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مصرع صياد أمريكي شهير بعد هجوم مفاجئ من جاموس في جنوب أفريقيا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
القسم الخارجي

لقي آشر واتكينز، وهو صياد أمريكي يبلغ من العمر 52 عامًا من ولاية تكساس، مصرعه في حادث مروع أثناء رحلة صيد في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا، بعدما هاجمه جاموس كيب وزنه نحو 1.3 طن أثناء تتبعه في إحدى رحلات السفاري.

هجوم مباغت من دون تحذير

أكدت شركة Coenraad Vermaak Safaris (CV Safaris)، المنظمة للرحلة، في بيان رسمي أن واتكينز كان يرافقه دليل صيد محترف ومتعقب عندما باغته الجاموس بهجوم سريع ومميت بلغت سرعته حوالي 56 كم/ساعة.

وجاء في البيان: “بقلوب يعتصرها الحزن، نؤكد وفاة صديقنا وعملينا آشر واتكينز في حادث مفجع أثناء رحلة صيد معنا”.

 عائلة الضحية كانت بانتظاره

وفقًا لتقارير إعلامية، كان شقيق واتكينز، ووالدته، وزوج والدته بانتظاره في فندق السفاري لحظة وقوع الحادث، بينما كانت شركته على تواصل مع ابنته المراهقة وطليقته كورتني في الولايات المتحدة.

كورتني، طليقته، أكدت الحادث عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قائلة: "رحل آشر فجأة في حادث مأساوي أثناء صيد جاموس كيب... لا تزال الحقيقة صعبة على التصديق، وقلوبنا مثقلة ونحن نواجه الأيام المقبلة".

 تحذيرات سابقة من خطورة الجواميس

تحذر شركة CV Safaris عبر موقعها الإلكتروني من الخطورة البالغة التي تشكلها جواميس كيب، والتي تُعرف عالميًا بأنها من أكثر الحيوانات عدوانية: "لا يوجد نوع في الطبيعة له سمعة أشد رهبة من جاموس كيب... المسؤول عن العديد من الوفيات والإصابات بين الصيادين سنويًا".

 من هو آشر واتكينز؟

آشر واتكينز كان شريكًا إداريًا في شركة مرتبطة بعلامتي شهيرتين للعقارات الفاخرة. وهو خريج جامعة بايلور، ووصف في سيرته المهنية بأنه أب محب وشغوف بالحياة البرية.

كما كان نشطًا على فيسبوك، حيث شارك صورًا من مغامراته في الصيد، كثيرًا ما ظهر فيها بجانب حيوانات برية اصطادها، بما في ذلك الغزلان والأسود الجبلية.

جاموس جنوب أفريقيا صياد تكساس رحلة صيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكر محظور

قرار عاجل بشأن مدير أعمال البلوجر شاكر محظور

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن في مصر

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الساعة 12 صباحًا تعود 11 مساءً.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا

الإيجار القديم

إسكان النواب: لن يطرد ساكن بالإيجار أبدا في عهد الرئيس السيسي

المولد النبوي 2025

متى المولد النبوي الشريف 2025؟ إجازته يومان فقط وليس 3 لهؤلاء

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة

عداد الكهرباء القديم

في هذه الحالة.. رفع عداد الكهرباء القديم وتركيب "أبو كارت"

بحيرة طبريا

اللون الأحمر يكسو المياه وتكهنات بـ علامات الساعة.. ماذا يحدث فى بحيرة طبريا؟

ترشيحاتنا

الدكتورة نفين فاروق

نفين فاروق وكيلا للفنون التطبيقية بجامعة بنها لشئون خدمة المجتمع

جانب من الحدث

بحث الخطوات التنفيذية لإنشاء مدرسة التعدين التطبيقية بالوادي الجديد

وكيل وزارة الصحة بالشرقية

وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمة الطبية بمستشفى الصدر بالزقازيق .. صور

بالصور

10 عادات يومية بسيطة تجعلك أكثر ذكاءً.. أحرص على إتباعها

طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء

نكهة مذهلة وفوائد لا تُعد.. نوع من التوابل يقلل الأنتفاخ ويساعد في التخسيس

فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون
فوائد صحية لإستخدام الكمون

فى ذكرى وفاتها .. وصية دلال عبد العزيز حلقة في أذن دنيا وإيمي سمير غانم

دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم

مش هتشتريها تاني.. طريقة سهلة لتحضير البابريكا المدخنة في المنزل

طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة
طريقة عمل البابريكا المدخنة

فيديو

أم عمر

من بائعة فاكهة بسيطة لـ مشاهير تيك توك.. حكاية أم عمر المعروفة بفراولة

روبي

ثانيتين .. روبي تطرح أحدث أغانيها

سوزي ومونلي

شريكها في كل حاجة.. بلاغ ضد «مونلي» صديق سوزي الأردنية ومطالبات بالقبض عليه|فيديوجراف

لقاء سويدان

حفل يقتصر على المقربين .. لقاء سويدان تكشف عن تفاصيل زواجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد