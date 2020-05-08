AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. علاء مبارك يشيد بمسلسل البرنس ويوجه رسالة لـ أحمد زاهر..أسما شريف منير تتضرع بالدعاء لـ هيثم أحمد زكي

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:28 ص
صدى البلد
Advertisements
مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


أشاد علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بالأعمال الدرامية المقدمة في الموسم الرمضاني الحالي وخاصة مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان واحمد زاهر

شاركت الفنانة يسرا جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني خيانة عهد.


توجهت الإعلامية أسما شريف منير بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 


علق الإعلامي عمرو أديب على الحلقة ال 14 من مسلسل خيانة عهد بعد إشتغال أحداث المسلسل.

وعلق عمرو أديب عبر حسابه بانستجرام قائلا "‏حلقه النهارده من خيانة عهد تقطع القلب يسرا عالميه ودور العمر لحلا شيحه وجومانه مراد غير عاديه وخالد انور بطل بجد وخالد سرحان فى مستوى رائع . حلقه متعبة للأعصاب . شكرا سامح عبد العزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على تعليقات الفنانين على بوستر مسلسل يسرا «خيانة عهد».. شاهد

شاهد.. هنادي مهنى تنشر برومو مسلسل خيانة عهد.. شاهد

ننشر القائمة النهائية لـ مسلسلات رمضان 2020

يا اخواتى ع القمر.. أحدث ظهور لـ يسرا من كواليس مسلسل خيانة عهد.. شاهد

يسرا فى ظهور جديد من كواليس مسلسل خيانة عهد.. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ حلا شيحة تشعل انستجرام

ترشيحاتنا

بسمة وهبة تنفعل على الهواء: النهارده من أسوأ الأيام

مصاب بمحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم: مسلسل الاختيار جعل شريط الحادث يدور في ذهني

يسرا عالمية ودور العمر لـ حلا شيحة.. عمرو أديب يعلق على مسلسل خيانة عهد.. شاهد

بالأسماء.. استشهاد 4 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض

مستشار الرئيس للصحة يكشف تفاصيل علاج كورونا الجديد

شاهد.. لقاء الخميسي من داخل الحجر المنزلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في ليلة النصف من رمضان.. شاهد أقرب صور للبدر العملاق في سماء مصر

بلا مبرر.. أمريكي يطعن زوجته ويلقي برضيعته من فوق جبل

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل