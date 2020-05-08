موجز السوشيال ميديا.. علاء مبارك يشيد بمسلسل البرنس ويوجه رسالة لـ أحمد زاهر..أسما شريف منير تتضرع بالدعاء لـ هيثم أحمد زكي

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:









أشاد علاء مبارك عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي تويتر بالأعمال الدرامية المقدمة في الموسم الرمضاني الحالي وخاصة مسلسل البرنس، بطولة محمد رمضان واحمد زاهر





شاركت الفنانة يسرا جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة لها من كواليس مسلسلها الرمضاني خيانة عهد.









توجهت الإعلامية أسما شريف منير بالدعاء للفنان الراحل هيثم أحمد زكي وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.









علق الإعلامي عمرو أديب على الحلقة ال 14 من مسلسل خيانة عهد بعد إشتغال أحداث المسلسل.



